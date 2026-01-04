魔嫂司曉迪「睡頂流男神」 檀健次傷最重！5項線索全對上了

魔嫂司曉迪（左圖）毀滅性爆料「所有頂流都睡完了」，網友根據流出的對話截圖，認為男星檀健次（右圖）傷最重。取自微博



網美司曉迪從2日至3日毀滅性爆料「所有頂流都睡完了」，包含男星鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人都中槍，所屬工作室紛紛發聲明否認。其中，網友認為檀健次傷最重，他剛發布新單曲《PROOF》的MV，且因演出《長相思》、《獵罪圖鑑》正值演藝事業上升期，工作室這回不惜「下重本了」洗白。

檀健次本人的確穿過同款白Ｔ。取自微博

司曉迪踢爆男星檀健次和她過夜，衣服還忘在她家。眼尖網友根據司曉迪拋出與檀健次的曖昧對話截圖，檀健次的頭像，與其他友人祝他生日快樂的私訊截圖中，頭像是一樣的。其次，司曉迪說檀健次的衣服留在她哪兒，並回了一張白Ｔ照片。網友發現，檀健次本人的確穿過同款白Ｔ，且被拍照過。

廣告 廣告

第三，司曉迪私訊裡，出現檀健次愛用的表情包，而檀健次曾公開透露自己聊天時最愛用這款表情包，就是比心然後寫著「老子愛你」。

檀健次曾公開透露自己聊天時最愛用這款表情包，就是寫著「老子愛你」。取自微博

網友比對橫店對話框，當時，檀健次所演出的《長相思》也在這時開機。取自微博

第四，司曉迪拋出的截圖，對話框在2021年9月的紀錄顯示，檀健次稱自己人在寧波。網友進一步翻出檀健次當時的微博發文，檀健次當時PO出在寧波的美食VLOG。第五，2022年3月的對話框，檀健次表示在橫店準備進組拍戲。就在此時，他所演出的《長相思》也在這時開機。網友點出前述5大線索全都，和檀健次真實情況相符。

外型亮麗的司曉迪今年30歲，她在微博爆料後瘋狂漲粉，目前已有超過百萬的粉絲追蹤。檀健次工作室：近期，網路平台出現涉及我工作室藝人的失實、誤導信息，我們已委託律師安排證據固定，並將採取必要措施合法維權。請廣大網友理性甄別網路信息，共同維護健康的網路環境。

更多太報報導

吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」