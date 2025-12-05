魔宮帝國大反派 日裔美籍演員田川洋行中風病逝

（中央社聖巴巴拉4日綜合外電報導）好萊塢日裔美籍資深演員田川洋行今天在加州聖巴巴拉逝世，享壽75歲。田川洋行生前演出許多經典角色，包括電玩「真人快打」改編電影「魔宮帝國」裡的大反派尚宗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa）的經紀人威納（Margie Weiner）證實，田川洋行在聖巴巴拉（Santa Barbara）因中風併發症去世，臨終時家人隨侍在側。

威納在電郵中寫道：「田川洋行擁有稀有的靈魂：大方、體貼而且對他的表演事業全心奉獻。他的離世令人難以估量。我的心與他的家人、朋友及所有愛他的人同在。」

田川洋行出生於日本東京，母親是日本女演員，父親是日裔美籍軍人，田川洋行幼年隨家人於多個美軍軍營中長大，最終他的家庭定居於南加州。

他最為人所知的角色之一莫過於電玩「真人快打」改編電影中的大反派尚宗，包括在1995年電影「魔宮帝國」（Mortal Kombat）的及1997年續作「魔宮帝國2」（Mortal Kombat Annihilation）飾演該角色。

對於田川洋行的死訊，「真人快打」共同創作者布恩（Ed Boon）在社群媒體平台X發文哀悼，感嘆「我們今天失去了一個傳奇人物」。

除了「真人快打」系列電影，田川洋行也曾在另一個電玩改編電影「鐵拳」（Tekken）中扮演大反派三島平八。

此外，田川洋行也曾在1987年電影「末代皇帝」（The Last Emperor）飾演大總管太監張謙和，並在1989年007系列電影「殺人執照」（Licence to Kill）裡扮演香港警察。

田川洋行還演出過「決戰猩球」（Planet of the Apes）、「藝伎回憶錄」（Memoirs of a Geisha）、「浪人47」（47 Ronin）、「忠犬小八」（Hachi: A Dog's Tale）等知名電影。（編譯：陳正健）1141205