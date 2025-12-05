《魔宮帝國》、《007》經典反派！好萊塢日裔男星驚傳病逝

曾演出《魔宮帝國》、《末代皇帝》、《007：殺人執照》等經典電影作品的好萊塢日裔演員田川洋行，傳出4日因中風併發症去世，享壽75歲。

田川洋行。（圖／翻攝IG）

綜合外媒報導，田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa）4日在美國聖塔芭芭拉因中風併發症過世，他的經紀人證實這項消息，「他在家人陪伴下、被愛包圍中離開了我們。」

田川的演藝生涯始於1987年，他在知名導演貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）執導電影《末代皇帝》亮相，打開知名度，之後參與多部知名電影，包括《珍珠港》（Pearl Harbor）、《人猿星球》（Planet of the Apes）及《007：殺人執照》（License to Kill），2005年在電影《藝伎回憶錄》（Memoirs of a Geisha）飾演男爵一角。

田川出生於日本東京，母親為日本演員，父親為美籍日裔士兵，他幼年隨家人於多個美軍軍營中長大，直到中學時期才定居南加州，並且就讀南加州大學並遠赴日本當交換生，他除演戲也熱衷武術，創立名為「Ninjah Sportz」的體能與治療系統，將武術用作訓練及健康恢復工具。

