魔幻京劇、荒謬舞劇、國際演奏名家 歌劇院藝術好朋友迎接冬日序曲
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】時序入冬，臺中國家歌劇院11、12月將獻上「藝術好朋友」歲末4檔精彩節目，包含稻草人現代舞蹈團的荒謬舞蹈劇場《有可能，但現在不行》、當代傳奇劇場的魔幻京劇《暴風雨》、遇見喬安娜拉丁爵士創作樂團力邀葛萊美獎得主侯黑．帕多（Jorge Pardo）共演的《FJF爵世融合─傳奇再臨》，還有日本吉他大師福田進一助陣的第8屆臺灣國際吉他藝術節《TIGF2025巡禮》。藝術大師、名團齊聚，與歌劇院的「遇見巨人」系列相互輝映。
《FJF爵世融合─傳奇再臨》
時隔7年，遇見喬安娜拉丁爵士創作樂團再次邀請到西班牙佛朗明哥爵士大師侯黑．帕多訪臺，帶來一場融合爵士、佛拉明哥與世界音樂的盛宴。節目將重新詮釋帕多昔日搭檔—西班牙傳奇吉他大師Paco de Lucia、美國爵士鋼琴巨擘Chick Corea的經典作品，並呈現多首帕多畢生淬鍊的「新佛拉明哥」創作。佛拉明哥獨特的吉普賽吟唱與節奏，加疊當代爵士的自由即興，11月14日在中劇院將引領樂迷感受「跨界」無窮魅力。
今天記者會現場，樂團帶來一段結合長笛、吉他、擊樂和佛朗明哥舞蹈的精彩演出。團長楊容喬表示，侯黑是許多大師們最愛合作的長笛手，7年前就曾力邀他來擔任表演嘉賓，後來他獲得葛萊美獎，旅居巴黎的西班牙導演Emilio Belmonte也耗時多年為他拍攝了紀錄片《出神入化》，橫掃歐洲各大影展，11月7日晚上將在歌劇院角落沙龍播放，報名可上「Ciao,JOANNA /遇見喬安娜」臉書粉絲專頁。
稻草人現代舞蹈團《有可能，但現在不行》
一段荒謬詼諧的舞蹈與文學對話。編舞家羅文瑾從卡夫卡的文學中看見現代人的徒勞縮影，「苦中作樂」的生存焦慮，她與戲劇構作陳虹均聯手重塑出《有可能，但現在不行》—〈診療室前〉、〈在法門前〉、〈鄰居〉3幕荒謬舞蹈劇場，透過黑色幽默的誇張肢體，讓觀眾在詼諧與不安之間，體會存在的荒謬與矛盾，即使不熟悉卡夫卡作品，也能感知存在背後的重量。11月22、23日進小劇場，在超現實的舞蹈語彙中瞥見自己的身影。
團長古羅文君表示，〈診療室前〉由3名舞者飾演病患，用現代舞「尬舞」表現身體的疼痛，以求先獲得看診的機會；〈在法門前〉以雙人舞表現，詮釋鄉下人想進門，不管怎麼賄絡、鑽漏洞，守門人都不為所動；〈鄰居〉則是羅文瑾獨舞，講述作家和靈感間隔著一道門，呼應卡夫卡對創作焦慮及矛盾的心情。
第8屆臺灣國際吉他藝術節《TIGF2025巡禮》
亞洲最具國際聲望的古典吉他盛事！第8屆「臺灣國際吉他藝術節」將首度實現國表藝3館北、中、南歷史性巡演。由藝術總監劉士堉策劃，為頂尖吉他大師福田進一安排70歲生日紀念回訪，曲目包括《阿蘭輝茲協奏曲》吉他三重奏版亞洲首演、蕭邦《輝煌的大華爾茲》、《華爾茲》，以及多首東方主題作品，呈現獨奏、重奏、室內樂等多元樣貌。12月11日，在小劇場聽見臺灣與世界的吉他對話。
記者會現場由藝術總監劉士堉帶來西班牙著名的《金絲雀舞曲》吉他獨奏演出。劉士堉表示，樂團成立45週年、藝術節舉辦了13年，每屆都有音樂會、音樂營、吉他大賽3個主題，曾經邀請20多國的吉他演奏家來臺灣演出，發表上百首首演作品，希望將世界音樂帶來臺灣，讓臺灣音樂展現到世界。
勤誠2025藝文盛典《暴風雨》
《暴風雨》 改編自莎士比亞同名經典，由國際級導演徐克與當代傳奇劇場藝術總監吳興國合力執導，葉錦添打造舞台服裝，全劇145分鐘融合舞台劇、京劇與原住民歌舞，成就一場目眩神迷的魔幻饗宴。此次吳興國、林秀偉率領傳奇青年劇場演員，重啟這齣經典、壯觀且驚人的新形式京劇，12月20日在大劇院，為觀眾帶來無比廣闊的觀賞經驗。
記者會現場由飾演米蘭達的黃若琳帶來歌舞表演，唱腔及身段都技驚四座。製作人林秀偉表示，《暴風雨》所有的劇場特效，像是魔法師施展法術、戰爭場面、原住民祖靈儀式，都是由演員和舞者合力完成，工作人員達上百人，也因為太大陣仗了，所以只能演出一場。飾演魔法師的吳興國70歲了，要唱、要舞、要飛來飛去，他自己都說「看一場少一場」；經典最重要的就是傳承美妙的藝術，希望唯一一場可以造成爆滿的熱潮。
歌劇院副總監汪虹表示，歌劇院邁入10週年，今年冬季除了「遇見巨人」的經典鉅作，藝術好朋友們也帶來了壓軸展演。從跨界的戲曲實驗、深刻文學與舞蹈的反思，到世界級的音樂交流，每一場演出都展現了表演藝術的豐沛能量。期待歲末時節、大家相聚在劇場，讓藝術為生活帶來一份獨特的驚喜與感動。
其他人也在看
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 21 小時前
謝侑芯平台突更新影片讓粉絲紀念 助理慟：盼時間倒轉阻止她接這工作
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝謀殺方向偵辦，馬來西亞歌手黃明志也涉入其中，引發各界關注。而在謝侑芯過世後，她的社群平台OnlyFans卻突然上傳3段大尺度影片，助理回應目的是讓台視新聞網 ・ 5 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 8 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝
娛樂中心／巫旻璇報導台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，不料卻在飯店內不幸猝逝，消息震驚兩地網友。事件爆發後，馬國警方證實知名歌手黃明志當時也在現場，不僅身上被搜出毒品，尿液檢驗結果更呈陽性反應，經通緝逃亡數小時後，黃明志於5日凌晨在律師與女友陪同下主動到警局投案。而謝侑芯的好友、同為網紅的謝薇安近日也飛往馬來西亞，親自前往太平間見她最後一面。民視 ・ 6 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 3 天前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」全程陪伴 照片曝
馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭警方通緝，已於5日凌晨主動前往金馬警區總部投案。現場媒體拍攝到，除了律師外，一名穿著白色T恤、綁馬尾且戴著眼鏡的清秀女子全程陪伴在側，經眼尖粉絲指認，她正是與黃明志交往15年的正牌女友Sarah。中天新聞網 ・ 12 小時前