魔幻京劇、荒謬舞劇、國際演奏名家 歌劇院藝術好朋友迎接冬日序曲

歌劇院11月藝術好朋友分享會-歌劇院副總監汪虹(後排中)表示，「藝術好朋友」推薦節目，每一檔都展現豐沛能量，為生活帶來獨特的驚喜與感動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】時序入冬，臺中國家歌劇院11、12月將獻上「藝術好朋友」歲末4檔精彩節目，包含稻草人現代舞蹈團的荒謬舞蹈劇場《有可能，但現在不行》、當代傳奇劇場的魔幻京劇《暴風雨》、遇見喬安娜拉丁爵士創作樂團力邀葛萊美獎得主侯黑．帕多（Jorge Pardo）共演的《FJF爵世融合─傳奇再臨》，還有日本吉他大師福田進一助陣的第8屆臺灣國際吉他藝術節《TIGF2025巡禮》。藝術大師、名團齊聚，與歌劇院的「遇見巨人」系列相互輝映。

《FJF爵世融合─傳奇再臨》

時隔7年，遇見喬安娜拉丁爵士創作樂團再次邀請到西班牙佛朗明哥爵士大師侯黑．帕多訪臺，帶來一場融合爵士、佛拉明哥與世界音樂的盛宴。節目將重新詮釋帕多昔日搭檔—西班牙傳奇吉他大師Paco de Lucia、美國爵士鋼琴巨擘Chick Corea的經典作品，並呈現多首帕多畢生淬鍊的「新佛拉明哥」創作。佛拉明哥獨特的吉普賽吟唱與節奏，加疊當代爵士的自由即興，11月14日在中劇院將引領樂迷感受「跨界」無窮魅力。

今天記者會現場，樂團帶來一段結合長笛、吉他、擊樂和佛朗明哥舞蹈的精彩演出。團長楊容喬表示，侯黑是許多大師們最愛合作的長笛手，7年前就曾力邀他來擔任表演嘉賓，後來他獲得葛萊美獎，旅居巴黎的西班牙導演Emilio Belmonte也耗時多年為他拍攝了紀錄片《出神入化》，橫掃歐洲各大影展，11月7日晚上將在歌劇院角落沙龍播放，報名可上「Ciao,JOANNA /遇見喬安娜」臉書粉絲專頁。

稻草人現代舞蹈團《有可能，但現在不行》

一段荒謬詼諧的舞蹈與文學對話。編舞家羅文瑾從卡夫卡的文學中看見現代人的徒勞縮影，「苦中作樂」的生存焦慮，她與戲劇構作陳虹均聯手重塑出《有可能，但現在不行》—〈診療室前〉、〈在法門前〉、〈鄰居〉3幕荒謬舞蹈劇場，透過黑色幽默的誇張肢體，讓觀眾在詼諧與不安之間，體會存在的荒謬與矛盾，即使不熟悉卡夫卡作品，也能感知存在背後的重量。11月22、23日進小劇場，在超現實的舞蹈語彙中瞥見自己的身影。

團長古羅文君表示，〈診療室前〉由3名舞者飾演病患，用現代舞「尬舞」表現身體的疼痛，以求先獲得看診的機會；〈在法門前〉以雙人舞表現，詮釋鄉下人想進門，不管怎麼賄絡、鑽漏洞，守門人都不為所動；〈鄰居〉則是羅文瑾獨舞，講述作家和靈感間隔著一道門，呼應卡夫卡對創作焦慮及矛盾的心情。

第8屆臺灣國際吉他藝術節《TIGF2025巡禮》

亞洲最具國際聲望的古典吉他盛事！第8屆「臺灣國際吉他藝術節」將首度實現國表藝3館北、中、南歷史性巡演。由藝術總監劉士堉策劃，為頂尖吉他大師福田進一安排70歲生日紀念回訪，曲目包括《阿蘭輝茲協奏曲》吉他三重奏版亞洲首演、蕭邦《輝煌的大華爾茲》、《華爾茲》，以及多首東方主題作品，呈現獨奏、重奏、室內樂等多元樣貌。12月11日，在小劇場聽見臺灣與世界的吉他對話。

記者會現場由藝術總監劉士堉帶來西班牙著名的《金絲雀舞曲》吉他獨奏演出。劉士堉表示，樂團成立45週年、藝術節舉辦了13年，每屆都有音樂會、音樂營、吉他大賽3個主題，曾經邀請20多國的吉他演奏家來臺灣演出，發表上百首首演作品，希望將世界音樂帶來臺灣，讓臺灣音樂展現到世界。

勤誠2025藝文盛典《暴風雨》

《暴風雨》 改編自莎士比亞同名經典，由國際級導演徐克與當代傳奇劇場藝術總監吳興國合力執導，葉錦添打造舞台服裝，全劇145分鐘融合舞台劇、京劇與原住民歌舞，成就一場目眩神迷的魔幻饗宴。此次吳興國、林秀偉率領傳奇青年劇場演員，重啟這齣經典、壯觀且驚人的新形式京劇，12月20日在大劇院，為觀眾帶來無比廣闊的觀賞經驗。

記者會現場由飾演米蘭達的黃若琳帶來歌舞表演，唱腔及身段都技驚四座。製作人林秀偉表示，《暴風雨》所有的劇場特效，像是魔法師施展法術、戰爭場面、原住民祖靈儀式，都是由演員和舞者合力完成，工作人員達上百人，也因為太大陣仗了，所以只能演出一場。飾演魔法師的吳興國70歲了，要唱、要舞、要飛來飛去，他自己都說「看一場少一場」；經典最重要的就是傳承美妙的藝術，希望唯一一場可以造成爆滿的熱潮。

歌劇院副總監汪虹表示，歌劇院邁入10週年，今年冬季除了「遇見巨人」的經典鉅作，藝術好朋友們也帶來了壓軸展演。從跨界的戲曲實驗、深刻文學與舞蹈的反思，到世界級的音樂交流，每一場演出都展現了表演藝術的豐沛能量。期待歲末時節、大家相聚在劇場，讓藝術為生活帶來一份獨特的驚喜與感動。