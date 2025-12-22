魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事

被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。

張文過往曾因為恐嚇同事被開除。 （圖為12月19日他犯案前離開便利商店畫面／警方提供）

張文曾經在台中某社區當晚班保全，含津貼的薪水約4萬餘元，雖然的確有良民證得以被錄用，但據《TVBS新聞網》的報導，不具名的住戶透露，他工作態度相當散漫，上班就是在玩手機，「然後沒有澆花啦，就一些保全該做的事沒有做，就沒在講話，只有交班白班保全跟他有互動」，讓不少住戶對他的印象很差。

張文跑去便利商店買豆漿喝完後，開始了他的大屠殺。 （圖／警方提供）

但驚悚的不在此，該住戶爆料，張文有次因為社區有其他住戶送值班保全們龍眼，他沒拿到，竟然嗆同事「你給我試試看」、「走著瞧」，遭報警提告恐嚇，還鬧上法院，最後做不到2個月就被公司開除。

張文一共4度更換交通工具、5度變裝。 （圖／警方提供）

該住戶描述對張文的印象，就是「似乎對被忽略、或是不公平對待會特別敏感，情緒很容易被點燃」，如今看來張文的「魔性」顯露似乎早有先兆，只是到現在才爆發開來。

張文把犯罪工具搬入租屋處藏匿。 （圖／警方提供）

張文買完豆漿後，提著裝滿汽油彈的行李箱離開便利店。 （圖／警方提供）

張文一共5度變裝，此為他變裝進入北捷畫面。 （圖／警方提供）

進入北捷後，脫了雨衣開始犯案。 （圖／警方提供）

張文一邊丟煙霧彈、一邊拔刀開始攻擊路人。 （圖／警方提供）

