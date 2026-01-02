魔性《羊咩咩》爆紅！她學羊叫太像網虧「沒叫妳超越」 兒感性發聲揭秘

娛樂中心／林昀萱報導

謝采吟在跨年演唱自創曲《羊咩咩》爆紅。（圖／翻攝自超級紅人榜-謝采吟（羊咩咩歌后）臉書）

不僅台東跨年封神受到關注，屏東東港的跨年活動，台語歌手謝采吟也因為一首自創曲《羊咩咩》爆紅，維妙維肖的羊叫聲成為迷因在網路上瘋傳。她的兒子也在社群平台發聲，揭開這首歌背後秘辛並曝光母親爆紅心聲。

58歲的謝采吟在臉書自稱是「羊咩咩歌后」，因為在屏東東港跨年活動模仿羊叫聲演唱自創曲《羊咩咩》爆紅，魔性洗腦影片在社群平台瘋傳，許多網友都笑稱「叫妳模仿，沒有叫妳超越」、「我被洗腦了」、「老實說唱的蠻好的，也很可愛」、「臺東阿妹，東港羊咩咩」、「不行了，起床整個腦袋都在羊咩咩，敲碗2026跨2027主辦單位再找她來。」

其實謝采吟在家鄉路竹區早已是家喻戶曉的歌手，她的兒子也在社群平台Threads高喊「我媽媽終於爆紅了！她是個非常善良謙和的人，從小時候就喜歡唱歌，也會一直學羊叫聲給我們聽，有能力之後她持續認真的精進自己，到去年終於發自己的歌曲」。

謝采吟兒子透露，網路上大家覺得這首歌很搞笑很迷因，但是當初作品剛出來時身邊的人都會聽到哭，因為覺得很感動，「媽媽終於圓了自己從年輕時就有的夢想，感謝網路上不管喜歡或不喜歡的各位有注意到她。」至於爆紅後的心情，謝采吟目前還很震驚怎麼爆紅了，「她說謝謝年輕人這麼喜歡她這首歌，非常感謝大家。」

