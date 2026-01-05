《魔法公主》全新IMAX 4K修復版 1/23震撼大銀幕

記者周毓洵／臺北報導

被譽為「宮﨑駿顛峰代表作」的吉卜力經典動畫《魔法公主》，確定以全新IMAX 4K修復版重返臺灣大銀幕！臺灣獨家發行片商甲上娛樂今（5）日選在宮﨑駿85歲生日這天，正式宣布影迷期待已久的好消息，《魔法公主》IMAX 4K修復版將於1月23日盛大上映，4K數位修復版則接續於1月29日登場，這也是吉卜力經典首度以IMAX與原生4K規格在臺呈現。

《魔法公主》是宮﨑駿於1997年推出的吉卜力第10部動畫長片，不僅是工作室正式打入國際市場的重要里程碑，當年上映更創下日本影史最高票房193億日圓紀錄，2020年重映後累積票房突破202億日圓，至今仍被視為宮﨑駿生涯中規模最大、思想最厚重的代表作之一。

此次IMAX 4K修復，讓《魔法公主》回到最適合它的觀影形式。透過巨幅銀幕，原始森林不再只是背景，而是彷彿向觀眾延伸而來的生命體，森林的呼吸、風聲與光影流動，都讓人更深刻感受到自然的壓迫感與人類的渺小，全面提升沉浸體驗。

吉卜力工作室也特別為此打造全新的4K數位修復母帶。面對現今戲院全面4K 放映的環境，團隊選擇不再仰賴2K即時升頻，而是親自掌控畫質，製作原生4K 版本，確保在IMAX大銀幕上呈現最接近原始創作精神的影像與聲音層次。

《魔法公主》是宮﨑駿1997年代表作，曾創下日本影史票房紀錄，至今仍影響深遠。（甲上娛樂提供）

《魔法公主》為吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑。（甲上娛樂提供）