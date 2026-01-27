《魔法公主》推出杜比版本特典！「北部限定」山獸神、小桑雙海報必收

《魔法公主》推出杜比限定雙版本海報特典（圖片來源：甲上娛樂）



於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》，動畫代理商甲上娛樂推出 IMAX 4K 紀念版 1 月 23 日重返全台大銀幕，今（27）日公布杜比版限定特典的資訊。

《魔法公主》IMAX 4K 紀念版預告片（影片來源：甲上娛樂）

唯有和解才能共存，我們一起活下去 中了致命詛咒的王子「阿席達卡」離開家鄉尋找解方，卻被捲入森林神獸與礦城人民之間的生存搏鬥，旅途中邂逅由山犬神族扶養成人的魔法公主「小桑」，小桑決心守護森林與人類對抗到底，戰役一觸即發，而阿席達卡則試著找出能夠化解大自然與人類紛爭、和平共處的方法。

《魔法公主》為首部與美國華特迪士尼合作進軍國際市場的吉卜力電影，以耗時三年手繪 14 萬多幀、耗資高達 25 億日圓製作出的史詩作品，並締造日本票房 202 億勇奪日本影史票房冠軍，透過電影配樂大師久石讓傾力打造，讓影迷感受身臨其境的沉浸式聽覺享受。

山獸神杜比限定版 A3 海報

Dolby CINEMA 版本

山獸神杜比限定版 A3 海報以鑽卡、五光雷射膜呈現山獸神的崇高地位與神祕莊嚴感，於上映期間購買美麗華影城、桃園青埔新光影城 Dolby CINEMA 版本之《魔法公主》4K 數位紀念版任一場次之電影票乙張，即可兌換領取山獸神杜比限定版 A3 海報乙張。數量有限，送完為止。

漫步的小桑限定版海報特典

Dolby VISON+ATMOS

漫步的小桑 A3 海報採用鑽卡紙材，木靈們與主題人物以局部上光印製 ，讓畫面的層次更加突顯。於上映期間購買大巨蛋秀泰影城 Dolby VISON+ATMOS《魔法公主》4K 數位紀念版任一場次之電影票乙張，即可兌換領取漫步的小桑A3海報乙張。數量有限，送完為止。