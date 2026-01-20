《魔法公主》23日上映 首週祭「巨木森林 IMAX 限定版」特典

宮﨑駿代表作《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》將在23日上映。（圖／甲上娛樂提供）

全台吉卜力迷引頸期盼的「宮﨑駿顛峰代表作」──《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》，將於本週五1月23日首度在台磅礴上映。隨著上映倒數，粉絲狂敲碗的首週購票特典震撼曝光，片商正式公布將推出「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」，為影迷收藏揭開序幕。

此次首週特典海報以置身「巨木森林」的魔法公主小桑與山犬神為主視覺，採用 0.35mm 厚鑽卡紙印製，並裱上亮銀龍光澤效果，結合 UV 白墨與排斥油處理，讓自天而降宛如神域降臨的森林光束，在不同角度下閃耀層次流轉。主要角色與片名則運用線條打凹工法，使魔法公主小桑與山犬神莫娜的身影更顯立體，彷彿自銀幕中走到眼前，細節質感滿載。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》是吉卜力經典鉅作首度以IMAX、4K規格呈現，並非只是單純讓畫面「變得更清楚」，而是讓觀眾得以更貼近宮﨑駿當年創作時的筆觸與情緒。當影像完整放大至 IMAX 規格，色彩層次與光影細節完整展開，音效也全面重製，讓觀眾彷彿真正走進那片充滿神靈、詛咒與抉擇的森林世界，不再只是觀看故事，而是被完整包覆其中。

電影首週特典「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」結合亮銀龍＋打凹工法。（圖／甲上娛樂提供）

對吉卜力迷而言，《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》是一部必須在戲院中重新經歷的電影；對從未在戲院觀賞過本片的年輕世代來說，這次 IMAX 重映，正是一個與經典重新相遇的契機。在巨大的銀幕前，直視小桑的眼神、感受森林的呼吸，《魔法公主》不再只是一部經典動畫，而是一則關於選擇、立場與共存的寓言，一場值得走進戲院、重新體驗的電影旅程。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》將於 1 月 23 日 在台磅礴上映，4K 數位紀念版及Dolby Cinema、Dolby Vision + Atmos 版本也將於 1 月 29 日接續同步登場。凡於 1/23（五）至 1/28（三）購買電影票乙張，憑電影票於 1/23 起至原購票影城，即可兌換限量 「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」 乙張，每人限兌換4張海報，數量有限，送完為止，喜愛《魔法公主》的影迷千萬別錯過。

