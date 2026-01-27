《魔法公主》4K多版本週四上映 台灣獨家設計4款特典全公開

《魔法公主》首度以IMAX 4K規格登上台灣大銀幕。（甲上娛樂提供）

獲譽為「宮﨑駿顛峰代表作」的吉卜力經典鉅作《魔法公主》，首度以IMAX 4K規格登上台灣大銀幕，上週五推出《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》，首週末全台開片票房飆近500萬元，自本週四（29日）起，將推出「4K數位紀念版」、「Dolby Cinema」及「Dolby Vision＋Atmos」共3版本接力上映，包含已上映的「IMAX 4K」版本，同步加碼釋出4款限量珍藏海報。

首週購票特典「巨木森林IMAX限定版」海報以亮銀龍搭配打凹工法，細節質感滿載，獲網友狂讚「質感超好、好漂亮」，隨著好評熱潮延燒，本週四起連同其他版本上映，等同在第2週檔期內，影迷將有機會蒐集多達4款不同版本的限量海報，設計元素集結山獸神、螢光巨人、魔法公主小桑和阿席達卡、山犬神族、滿坑滿谷的木靈，以及經典的小桑面具，一口氣滿足影迷收藏慾望。

Dolby Cinema版本的「五彩山獸神杜比限定版 A3 海報」。（甲上娛樂提供）

「IMAX 4K」版本第2週特典為台灣獨家設計的「螢光巨人 IMAX 限定版 A3 海報」，採用0.35mm厚鑽卡紙印製，搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感。畫面中螢光巨人、小桑、阿席達卡與山犬神族皆沿著線條細緻局部上光呈現，讓螢光巨人的半透明光感與人物層次更顯立體，呼應IMAX版栩栩如生的森林世界。

「Dolby Cinema」版本則推出「五彩山獸神杜比限定版 A3 海報」，同樣使用0.35mm厚鑽卡紙印製，搭配五光雷射膜，呈現山獸神神聖、莊嚴的氣場；「Dolby Vision＋Atmos」版本限定特典為「漫步的小桑 A3 海報」，同樣採用 0.35mm 厚鑽卡紙印製，以局部上光呈現小桑與山犬神族，並讓滿坑滿谷的木靈更顯層次與靈動感。

Dolby Vision＋Atmos版本的「漫步的小桑 A3 海報」。（甲上娛樂提供）

此外，購買一般4K版本電影票的觀眾也有精美特典「小桑的面具4K紀念版A3海報」可收藏，採用高級進口輕塗紙印製，面具線條以「燙黑色金箔」呈現，低調中蘊含力量。細看之下，面具紅色紋理中隱約拼貼電影中多個關鍵場面與角色剪影，象徵小桑身分由仇恨、戰爭、自然與人類衝突層層交織而成。

