《魔法公主》IMAX磅礴上映 限定海報質感閃耀

記者周毓洵／臺北報導

吉卜力迷終於等到這一刻！被譽為宮﨑駿顛峰代表作的《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》，將於本週五（23日）首度在臺以IMAX規格磅礴上映。隨著上映倒數，首週購票特典也正式曝光，片商宣布推出「巨木森林IMAX限定版A3海報」，銀光閃耀的高規格質感一公開，立刻掀起影迷暴動。

《魔法公主》IMAX首週特典以魔法公主小桑與山犬神莫娜身處「巨木森林」為主視覺，採用0.35mm厚鑽卡紙印製，搭配亮銀龍光澤效果，並結合UV白墨與排斥油處理工法，讓森林光束在不同角度下呈現流動層次。角色與片名更以線條打凹工法呈現，使小桑與山犬神立體浮現，細節滿載，收藏價值十足。

《魔法公主IMAX 4K數位紀念版》不只是畫質升級，而是讓觀眾得以更貼近宮﨑駿當年創作時的情感重量。當畫面完整放大至IMAX規格，筆觸、色彩與光影細節全面展開，音效也同步重製，讓觀眾彷彿真正走進那片充滿神靈、詛咒與抉擇的森林世界，不再只是「看電影」，而是被故事完整包覆其中。

對許多吉卜力迷來說，這次IMAX重映是一場必須在戲院重新經歷的儀式；對從未在大銀幕看過《魔法公主》的年輕世代而言，則是一次與經典正面相遇的最佳時機。小桑的眼神、森林的呼吸、衝突與選擇的重量，在IMAX銀幕前顯得更加直擊人心。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》首週特典「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」結合亮銀龍+打凹工法。（甲上娛樂提供）

《魔法公主》至今仍被譽為宮﨑駿生涯中最具規模、也最具思想重量的代表作。（甲上娛樂提供）

魔法公主「小桑」由山犬神族扶養成人，為了守護森林與人類對抗。（甲上娛樂提供）