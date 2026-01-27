《魔法公主》IMAX首週開片票房飆500萬 吉卜力迷全面出動掀收藏熱

《魔法公主》描述中了致命詛咒的王子「阿席達卡」，在旅途中邂逅由山犬神族扶養成人的魔法公主「小桑」。（圖／甲上提供）

獲譽為「宮﨑駿顛峰代表作」的吉卜力經典鉅作《魔法公主》，首度以 IMAX 4K 規格登上台灣大銀幕，上週五推出《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》，首週末全台開片票房飆近 500 萬元，成績亮眼。首週購票特典「巨木森林 IMAX 限定版」海報以亮銀龍搭配打凹工法，細節質感滿載，獲網友狂讚「質感超好、好漂亮」，更有影迷直呼：「人生第一場IMAX，就獻給最愛的《魔法公主》！」

隨著好評熱潮延燒，片商宣布自本週四（29日）起，將推出「4K 數位紀念版」、「Dolby Cinema」以及「Dolby Vision＋Atmos」三大版本接力上映，包含已上映的「IMAX 4K」版本，同步加碼釋出 4 款限量珍藏海報，設計元素集結山獸神、螢光巨人、魔法公主小桑和阿席達卡、山犬神族、滿坑滿谷的木靈，以及經典的小桑面具，一口氣滿足影迷收藏慾望。

《魔法公主》中的「山獸神」是掌管森林生死、自然循環的至高神祇。（圖／甲上提供）

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》於 1 月 23 日搶先推出，震撼視聽效果令首批觀眾驚豔不已；本週四起連同其他版本上映，等同在第 2 週檔期內，影迷將有機會蒐集多達 4 款不同版本的限量海報，堪稱吉卜力迷不可錯過的收藏盛事。

其中，「IMAX 4K」版本第 2 週特典為台灣獨家設計的「螢光巨人 IMAX 限定版 A3 海報」，採用 0.35mm 厚鑽卡紙印製，搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感。畫面中螢光巨人、小桑、阿席達卡與山犬神族皆沿著線條細緻局部上光呈現，讓螢光巨人的半透明光感與人物層次更顯立體，呼應IMAX版栩栩如生的森林世界。凡購買《魔法公主 IMAX 4K數位紀念版》1/29(四)起之電影票一張，憑電影票於29日起至原購票影城，即可兌換領取該款海報一張，數量有限，送完為止。

「Dolby Cinema」版本則推出「五彩山獸神杜比限定版 A3 海報」，同樣使用 0.35mm 厚鑽卡紙印製，搭配五光雷射膜，呈現山獸神神聖、莊嚴的氣場。凡於上映期間購買美麗華影城、桃園青埔新光影城 Dolby Cinema場次電影票一張，即可兌換領取該款海報一張，數量有限，送完為止。

《魔法公主》中的山獸神在午夜會幻化成螢光巨人。（圖／甲上提供）

此外，「Dolby Vision＋Atmos」版本限定特典為「漫步的小桑 A3 海報」，同樣採用 0.35mm 厚鑽卡紙印製，以局部上光呈現小桑與山犬神族，並讓滿坑滿谷的木靈更顯層次與靈動感。凡於上映期間購買大巨蛋秀泰影城 Dolby Vision＋Atmos 場次電影票一張，即可兌換領取該款海報一張，送完為止。

購買一般4K版本電影票的觀眾也有精美特典「小桑的面具4K紀念版A3海報」可收藏，採用高級進口輕塗紙印製，面具線條以「燙黑色金箔」呈現，低調中蘊含力量。細看之下，面具紅色紋理中隱約拼貼電影中多個關鍵場面與角色剪影，象徵小桑身分由仇恨、戰爭、自然與人類衝突層層交織而成，是吉卜力影迷必收之作。凡於 1/29（四）至 2/5（四）購買《魔法公主 4K 數位紀念版》電影票一張，即可憑票於1/29(四)起至原購票影城兌換領取該款海報一張，數量有限，送完為止。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》正式預告

