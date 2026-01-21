《魔法公主》IMAX 版登台引暴動！吉卜力經典高規格呈現 精美海報買票就送

四季線上／陳軒泓 報導

全台吉卜力迷引頸期盼的宮﨑駿巔峰代表作《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》，將於 1 月 23 日首度在台磅礴上映。隨著上映倒數，粉絲狂敲碗的首週購票特典震撼曝光，片商正式公布將推出「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」，為影迷收藏揭開序幕。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》首週A3海報特典結合亮銀龍＋打凹工法（圖／甲上娛樂提供）

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》是吉卜力經典鉅作首度以 IMAX、4K 規格呈現，並非只是單純讓畫面「變得更清楚」，而是讓觀眾得以更貼近宮﨑駿當年創作時的筆觸與情緒。當影像完整放大至 IMAX 規格，色彩層次與光影細節完整展開，音效也全面重製，讓觀眾彷彿真正走進那片充滿神靈、詛咒與抉擇的森林世界，不再只是觀看故事，而是被完整包覆其中。

宮﨑駿執導的《魔法公主》是吉卜力工作室首度跨足海外的經典之作（圖／甲上娛樂提供）

對吉卜力迷而言，《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》是一部必須在戲院中重新經歷的電影；對從未在戲院觀賞過本片的年輕世代來說，這次 IMAX 重映，正是一個與經典重新相遇的契機。在巨大的銀幕前，直視小桑的眼神、感受森林的呼吸，《魔法公主》不再只是一部經典動畫，而是一則關於選擇、立場與共存的寓言，一場值得走進戲院、重新體驗的電影旅程。

魔法公主「小桑」由山犬神族扶養成人，為了守護森林與人類對抗（圖／甲上娛樂提供）

