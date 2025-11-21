「魔法咖哩」歡度22週年 整個12月新菜登場

魔法咖哩22周年慶活動(魔法咖哩/提供)

記者莊玟玥／台北報導

「魔法咖哩」今年二十二歲了！特別推出新菜；「炙火叉燒咖哩飯」及「炙火叉燒咖哩烏龍麵」。Ocard會員專屬，曾到店消費集點的會員將收到價值四百元的大禮包！一週一優惠，好運延續整個十二月！另外消費滿六百元且有集點即收到電子刮刮卡，有機會刮中只要二十二元就可享用咖哩。還有加碼不限消費金額可獲得卡片餐點兌換券。

今年新菜精選高甜度洋蔥，加入芒果、印度馬薩拉辛香料及數十種辛香料；細火慢燉三十六小時提煉深褐色高湯，獨創咖哩新風味。而米飯採用日本新潟越光米原生種，與彰化二林的農民契作米，用竹碳炊飯讓米飯更香甜。

廣告 廣告

「魔法咖哩」總經理李明乾二十二年來，創研上百道咖哩餐點，每道餐點都讓消費者心中留下美味的印記。走過疫情期，李明乾穩住目前尚存三家門市，為解決「缺工問題」，引進市場最夯的機器人送餐。

店內最夯的愛馬仕橘系裝潢、以及親切的笑容與服務依然是「魔法咖哩」的日常。而二十二年來維持著加飯、加醬不加價的服務，讓每一位客人如回家般溫馨吃飽飽更是「魔法咖哩」一直不變的經營理念！