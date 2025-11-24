魔法壞女巫續集稱霸北美 開映海撈1.5億美元

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）今天的業界估計數據顯示，音樂續集片「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）週末期間搶盡風頭，北美票房海撈破紀錄的1.5億美元。

法新社引述美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，「魔法壞女巫：第二部」開映成績寫下百老匯音樂劇翻拍新高；影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）產業分析師葛羅斯（David A. Gross）說，對一部奇幻冒險續集片來說，這是「驚為天人且破紀錄的開映成績」。

廣告 廣告

葛羅斯表示：「這是最典型的廣泛觀眾取向好萊塢電影，從女性視角講述一段精彩冒險故事。」

他進一步說：「強勁口碑可望帶動票房一路延燒，不只涵蓋下週的感恩節5天長假，勢必一路旺到12月。」

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，美加票房排名第2的是傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）等人主演的「出神入化3」（Now You See Me: Now You Don't），進帳910萬美元。

排名第3的是科幻恐怖系列片「終極戰士：殺戮星球」（Predator: Badlands），有630萬美元進帳。

「恐怖大師」史蒂芬．金（Stephen King）小說改編的「逃亡遊戲」（The Running Man）自上週末開映的亞軍跌到第4，收入580萬美元。

排名第5的是布蘭登費雪（Brendan Fraser）的「日租家庭」（Rental Family），票房330萬美元。葛羅斯看好下星期的長假將拉抬這部片的表現，且由於本片故事背景設在日本，外加布蘭登費雪的海外觀眾緣，國際票房「應該會很穩健」。

排名第6到第10的作品依序為：「黃金硬漢2」（Sisu: Road to Revenge，暫譯），260萬美元；「只為你遺憾」（Regretting You），150萬美元：「紐倫堡審判」（Nuremberg），120萬美元；「闇黑電話2」（Black Phone 2），100萬美元；「莎拉的油」（Sarah's Oil），77萬美元。（編譯：蔡佳敏）1141124