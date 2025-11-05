《魔法壞女巫》喬納森貝利獲選「全球最性感男人」 首位同志男星創紀錄

《魔法壞女巫》喬納森貝利獲選「全球最性感男人」。圖／翻攝自《people》、喬納森貝利IG

雜誌《People》日前公布「年度最性感男人」（Sexiest Man Alive），由出演《魔法壞女巫》、《侏羅紀世界：重生》的英國演員喬納森貝利（Jonathan Bailey）勝出，成為首位獲此殊榮的同志男星。

今年「年度最性感男人」名單由NBC電視網《吉米A咖秀》（The Tonight Show starring Jimmy Fallon）公布，主持人吉米法倫宣布得主時，喬納森貝利撫摸自己的雜誌封面，震驚表示「太荒謬了，這個頭銜太大了」。

今年37歲的喬納森貝利出生於英國英格蘭牛津郡，7歲時加入皇家莎士比亞劇團擔任兒童演員，並在8歲演出《悲慘世界》中加夫洛許一角，從此開啟他的舞台劇生涯。然而，2011年他接觸電視劇，主演CBBC動作冒險劇《李奧納多》、迪士尼頻道音樂喜劇《Groove High》等。

《魔法壞女巫》喬納森貝利獲選「全球最性感男人」。圖／翻攝自《people》

他陸續演出喜劇、犯罪劇闖出名號，並在2020年演出Netflix愛情網路劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）走紅國際，2023年更因同志題材迷你劇集《同路人》（Fellow Travelers），獲得美國第76屆黃金時段艾美獎限定影集最佳男配角提名。

喬納森貝利也受到好萊塢的青睞，演出百老匯音樂劇改編電影《魔法壞女巫》中的帥氣王子費耶羅王子（Fiyero），該片也將在今年11月21日上映續集。此外，他更在今年暑假強檔電影《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World:Rebirth）中，飾演知性兼具帥氣的考古學家，不僅全球票房飆破8.7億美元，強大魅力更迷倒不少觀眾。

男星喬納森貝利主演《魔法壞女巫》中的王子費耶羅王子。圖／翻攝自IMDb

事實上，《時人》每年公布的「年度最性感男人」總會帶來話題，如布萊德彼特、強尼戴普、湯姆克魯斯都曾獲選，此次由喬納森貝利勝出，更是首位公開出櫃的男星得到此頭銜。

喬納森貝利曾透露，在20多歲時就向家人出櫃，不過也一度擔心同志身份會影響演藝事業，因此並未馬上出櫃，經歷內心掙扎後，他仍向外公開性向，他坦言「我寧願在公共場合牽著男朋友的手，或者能夠把自己的照片放在 Tinder上，也不願意（隱藏性向）去爭取一個角色」。

如今喬納森貝利一舉拿下年度最性感男人，成為「男女通吃」的全球熱門男星，意味著他當初的憂慮都是多餘的。



