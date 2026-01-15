《魔法壞女巫》獲金獎肯定！亞莉安娜親吐被放大檢視心聲 「其實很受傷」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣大哥大MyVideo 1月電影片單重磅上架。最大焦點莫過於由亞莉安娜主演，並入圍金球獎、評論家選擇獎等肯定的音樂奇幻鉅作《魔法壞女巫：第二部》搶先版，以及「緋紅女巫」伊莉莎白歐森主演奇幻愛情喜劇《換乘真愛》搶先版，成為開年最受矚目的雙主打。此外，改編自全球人氣恐怖遊戲的續作《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》搶先版、動作類型新作《重裝制裁》，以及劉品言追愛之旅《莎莉》、黑幫犯罪片《邊境狩獵》與英國國民影集電影版最終章《唐頓莊園：盛世終章》。

亞莉安娜跨足影壇備受檢視。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《魔法壞女巫：第二部》全球票房已突破5.22億美金（約台幣165億元），不過亞莉安娜跨足影壇始終遭放大檢視，從流行歌手能否撐起經典音樂劇角色到被認為，是明星光環大於表演實力質疑一路伴隨她拍攝《魔法壞女巫：第二部》。

亞莉安娜在最新專訪中坦言，角色公布初期，確實充斥著「我不夠格」、「我撐不起來。」的聲音，「我很快就明白，如果一直聽那些噪音，我會先被擊倒。」她選擇全面關閉外界評價，把所有心力投注在角色與拍攝現場，「我有一份很重要的工作要完成，我必須對得起這個角色，也對得起相信我的人。」

亞莉安娜也直言，當付出被質疑時其實非常受傷，但最終學會用作品回應一切，「我知道自己給出了全部的生命與情感，這就夠了。」她形容，從一開始被質疑「是否只是流行歌手」，到如今以格琳達一角獲得國際影壇肯定，去年甚至獲得奧斯卡最佳女配角提名，她坦言，這是一段讓她「終於允許自己被當成演員」的重要旅程。







