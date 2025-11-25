《魔法壞女巫》票房破紀錄！「百老匯改編」最強開局 亞莉安娜聲量爆棚

記者王培驊／台北報導

《魔法壞女巫：第二部》精彩劇照。（圖／UIP提供）

環球影業年度奇幻鉅作《魔法壞女巫：第二部》於11月21日在美國上映即引爆觀影熱潮，首週開片票房以1.5億美元的亮眼成績稱霸，較前作《魔法壞女巫》的1.125億美元大幅成長；全台首週開片票房也以1,920萬新台幣的佳績奪冠（11/19–11/23）；全球首週開片票房突破2.26億美元，刷新多項票房紀錄。

《魔法壞女巫：第二部》不僅寫下影史最高的「百老匯音樂劇改編電影」北美與全球開片紀錄，更讓主要卡司亞莉安娜、辛西婭艾利沃和導演朱浩偉創下個人生涯北美與全球開片票房新高。

《魔法壞女巫：第二部》精彩劇照。（圖／UIP提供）

《魔法壞女巫：第二部》在北美首日（含預售）也以6,890萬美元創下影史音樂劇電影開片票房新高，遠超過2024年《魔法壞女巫》首日 4,620 萬美元的表現，氣勢強勁。同時，成為2025年北美年度第二大開片票房（截至11/23），以及成為環球影史上第二大北美開片票房紀錄，僅次於2015年的《侏羅紀世界》。電影討論熱度持續攀升，票房與話題聲量也持續看漲，喜歡電影特殊版本的影音效果和觀影體驗，以及喜好收集特典的粉絲朋友們，千萬別錯過，一起進戲院享受最「聲」歷其境的魔法世界！

《魔法壞女巫：第二部》講述自從艾法芭與格琳達分道揚鑣、形同陌路之後，各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。被冠上“西方壞女巫”惡名的艾法芭（辛西婭艾利沃 飾）遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處，但是卻仍然為被噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並且迫切地想要揭露她所知道關於奧茲國大巫師（傑夫高布倫 飾）的真相。與此同時，格琳達（亞莉安娜 飾）已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，她住在翡翠城皇宮中，享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。在莫里貝爾夫人（奧斯卡獎得主楊紫瓊 飾）的安排下，格琳達成為奧茲國人民眼中充滿粉紅泡泡的安撫力量，並且讓他們相信奧茲國在大巫師的統治之下一切都很好。

當格琳達的明星光環越來越閃亮，她也準備和費耶羅王子（奧立佛獎得主、艾美獎及演員工會獎提名喬納森貝利 飾）舉行一場盛大的婚禮，但是她卻一直受到她和艾法芭分開後的陰影所糾纏。她試圖促成艾法芭與大巫師之間的和解，然而她所有的努力都以失敗告終，使得艾法芭和格琳達的關係越來越疏遠。她們的關係決裂所造成的影響，將徹底改變博克（東尼獎入圍者伊森斯萊特 飾）與費耶羅的命運，也將威脅到艾法芭的妹妹涅莎蘿絲（瑪麗莎博德 飾）的安危，而一名來自堪薩斯州的少女也將闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。當一群憤怒的民眾揭竿而起，打算對抗西方壞女巫，格琳達和艾法芭就必須最後一次攜手合作。當她們的友情成為改變她們未來的關鍵，她們就必須以真心誠意和無比的同理心真正了解彼此，並且改變自己，也讓整個奧茲國變得更美好。

