《魔法壞女巫：第二部》再破影史紀錄！全球首週2.26億大破首集開片

〔記者許世穎／綜合報導〕奇幻鉅作史詩最終章《魔法壞女巫：第二部》上週末(11月21至23日)在北美上映，以1.5億美金(約台幣47.02億元)的佳績空降票房冠軍。除了創下今年第2高的開片成績，也超越首集開片數字，再度刷新影史百老匯音樂劇改編電影開片紀錄。

該片於北美以外的海外市場也大賣7600萬美金(約台幣23.82億元)，全球首週開出2.26億美金(約台幣70.85億元)的亮眼成績，位居2025年全球開片票房第4名，同時刷新了北美、海外以及全球的百老匯音樂劇改編電影的開片紀錄。電影在台也是一上映就刷新首集成績，全台首週票房數字將於下午揭曉。《魔法壞女巫：第二部》全台上映中。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后

（高雄直擊）TWICE丟震撼彈！巨型LED亮起：明年3月大巨蛋見

TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲

（獨家）TWICE來台開唱兩天吃什麼？高雄知名餐廳外燴車輛進出世運主場館

