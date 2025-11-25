《魔法壞女巫：第二部》刷新多項票房紀錄 全球票房橫掃2.26億美元

亞莉安娜（右）、辛西婭艾利沃主演的《魔法壞女巫：第二部》開片票房相較前作有不少成長。（UIP提供）

年度奇幻鉅作《魔法壞女巫：第二部》於21日在美國上映即引爆觀影熱潮，首周開片票房以1.5億美元的亮眼成績稱霸，較前作的1.125億美元大幅成長；全台首周開片票房也以1,920萬新台幣的佳績奪冠；全球首周開片票房突破2.26億美元，刷新多項票房紀錄。

《魔法壞女巫：第二部》不僅寫下影史最高的「百老匯音樂劇改編電影」北美與全球開片紀錄，更讓主要卡司亞莉安娜、辛西婭艾利沃和導演朱浩偉創下個人生涯北美與全球開片票房新高。

《魔法壞女巫：第二部》在北美首日（含預售）也以6,890萬美元創下影史音樂劇電影開片票房新高，遠超過2024年前作首日 4,620 萬美元的表現，氣勢強勁。同時，成為2025年北美年度第二大開片票房（截至11／23），以及成為環球影史上第二大北美開片票房紀錄，僅次於2015年的《侏羅紀世界》。

《魔法壞女巫：第二部》討論熱度持續攀升，票房與話題聲量也持續看漲，喜歡電影特殊版本的影音效果和觀影體驗，以及喜好收集特典的粉絲朋友們，千萬別錯過，一起進戲院享受最「聲」歷其境的魔法世界。

