《魔法壞女巫：第二部》獅城首映被惡搞 女星說「去他的」

亞莉安娜（左）與辛西婭艾利沃（右）一起出席《魔法壞女巫：第二部》亞太首映。（UIP提供）

上週在新加坡舉行的《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）亞太首映，跑出惡搞名人的為樂的衝出封鎖線，摟著女主角亞莉安娜（Ariana Grande）的脖子跳上跳下，當場被另外一位女主角辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）推開。事隔多日，辛西婭回到美國依然怒氣未消，直說：「去他的！」

在美國時間11月16日當天，針對美國演員工會（SAG-AFTRA）成員的放映活動上，辛西婭艾利沃於映後對著全場觀眾說，「我們經歷了一些糟糕的事情。我們在生活中、日常工作中經歷了一些事。我的意思是，去他的，這是真心話。即使是上週，看在該死的分上，那件不得不出面處理的事情。這部片讓我們真正成長，成為朋友、姊妹、藝術家、女演員。」

當辛西婭講這些話時，被鬧場的亞莉安娜在一旁點了點頭；只是當辛西婭講到獅城首映的遭遇時，亞莉安娜看著前方，最後終於淚流滿面。辛西婭艾利沃說，「這就是這部片特別的地方，我回一直想念跟他們在一起的生活，因為不常在片場會有這樣保持親密關係的一群人。不是經常這樣會有超越家人般的情誼，而我們確有，可以身為其中一分子，真的是天殺的幸運。」

至於專門以各種鬧場、惡搞名人為樂的網紅「Parajama Man」，則在週一被新加坡法院判處公共騷擾罪，下場是9天的牢獄之災。本名的Johnson Wen是來自澳洲，過去曾鬧過凱蒂佩芮（Katy Perry）、威肯（The Weeknd）等歌手的演唱會。他惡搞《魔法壞女巫：第二部》的亞太首映，也惹毛了影迷與亞莉安娜的粉絲，現在大家都不斷檢舉他在各個社群媒體帳號，希望能早點讓他吃點苦頭。

相反地，大家對於辛西婭艾利沃刮目相看，認為她當場的反應實在有夠迅速、瞪著鬧事者的眼神也超級殺，成為影迷心目中的頭號女俠。就連《魔法壞女巫：第二部》導演朱浩偉（Jon M. Chu）也在限時動態中說，「你們知道誰最猛了！」

