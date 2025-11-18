《魔法壞女巫：第二部》華麗首映 閻奕格與劉軒蓁攜手挑戰高音
延續去年電影《魔法壞女巫》（Wicked）的結局，暌違一年上映的《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）將交代劇中人的大結局，再巧妙銜接到經典童話《綠野仙蹤》的開場，已經在爛番茄評分網站高達97%的觀眾滿意度。同時也假大巨蛋秀泰影城舉行首映，邀請歌手閻奕格與劉軒蓁挑戰全片最具代表性的高音主題曲。
兩人分別換上象徵艾法芭的綠色，以及格琳達的粉紅色，以這兩個色系的晚禮服，跟兩位主演的女星辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜（Ariana Grande）致敬。她們合力演出《魔法壞女巫》的經典代表歌曲〈Defying Gravity〉，也特別事前花費兩三週的時間準備演唱。因為原曲當初在百老匯發表時，就已經是出名的高難度，歌手要在胸部、頭部等部位不斷切換發聲部位，加上歌詞長度需要對呼吸換氣都要有所控制，又得隨著旋律起伏、適時唱出吻合歌詞描繪的脆弱與堅強情境，可以說這首歌從頭到尾就是在挑戰歌手演唱時的聲樂技巧跟耐力。因此實際表演過後，兩人異口同聲一致同意：「整首歌都很難唱！」
閻奕格表示，之前就已經去百老匯朝聖電影所取材的音樂劇《女巫前傳》，也終於體會到門票到底有多難買，因此聽到翻拍成電影時，感到無比興奮。劉軒蓁也說，在看電影時，都會忍不住尖叫，可以說完全沉浸在故事的氛圍當中。
但是被問到，自己的個性是否接近格琳達？劉軒蓁說還是不要，儘管格琳達是善良女巫的象徵，但個性也很天真，「她就是一個活在泡泡裡頭的女人！」閻奕格也同意，這種略帶不食人間煙火的個性女生，也很難說究竟哪裡不好。劉軒蓁笑說，「這集莫里貝爾夫人真的給了她一個大泡泡！」
為了配合電影上映，《魔法壞女巫：第二部》於美麗華大直影城1F海景大道打造期間限定「電影主題裝置區」，自11月17日至12月4日限時登場，邀請民眾走進奧茲國世界，親身體驗艾法芭與格琳達之間最動人的友情。整體裝置以粉紅配綠的色調為主軸，重現電影中兩位女巫從衝突、理解到並肩同行的情誼，營造既華麗又浪漫的魔幻氛圍。觀眾可在此找到最能代表自己與好姊妹的能量語錄，拍下獨一無二的魔法宣言照。
