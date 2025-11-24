《魔法壞女巫：第二部》首週全球吸金70億 連同亞莉安娜創下票房新高點

《魔法壞女巫：第二部》首週開片票房全球吸金約70.85億元台幣。UIP提供

《魔法壞女巫：第二部》21日於美國上映後，首週票房以1.5億美元（約台幣47.02億元），不僅較前作的1.125億美元成長逾3成，更以北美及全球2.26億美元（約台幣70.85億元）的成績刷新多項「百老匯音樂劇改編電影」票房紀錄。台灣首週票房也以1,920萬新台幣的佳績奪冠。

影史紀錄製造機與個人生涯新高

《魔法壞女巫：第二部》主演的亞莉安娜（Ariana Grande）、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）以及導演朱浩偉也因此創下了個人生涯北美與全球開片票房的新高點。《魔法壞女巫：第二部》不僅成為2025年北美年度第二高開片票房的電影，也僅次2015年的《侏羅紀世界》（Jurassic World）成為環球影史上第二大北美開片票房紀錄作品。

續集聚焦友誼破裂與奧茲國危機

《魔法壞女巫：第二部》的故事接續在艾法芭與格琳達分道揚鑣、形同陌路之後，兩位主角各自承受了她們做出的抉擇所帶來的後果。被冠上「西方壞女巫」惡名的艾法芭（辛西婭艾利沃飾）遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處。

但艾法芭仍為了被噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並迫切想要揭露她所知道關於奧茲國大巫師（傑夫高布倫飾）的真相。與此同時，格琳達（亞莉安娜飾）則在翡翠城皇宮中，成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，享受著她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。

和解失敗引發巨大連鎖反應

在莫里貝爾夫人（奧斯卡獎得主楊紫瓊飾）的安排下，格琳達準備和費耶羅王子（喬納森貝利飾）舉行一場盛大的婚禮，格琳達試圖促成艾法芭與大巫師的和解，卻以失敗告終，使得艾法芭和格琳達的關係越來越疏遠。

她們的關係決裂所造成的影響，將徹底改變博克（東尼獎入圍者伊森斯萊特飾）與費耶羅的命運，也將威脅到艾法芭的妹妹涅莎蘿絲（瑪麗莎博德飾）的安危，而一名來自堪薩斯州的少女也將闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。



