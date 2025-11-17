魔法壞女巫2新加坡首映 澳洲網紅強摟亞莉安娜被判入獄9天

（中央社新加坡17日綜合外電報導）澳洲網紅溫·強生（Johnson Wen，音譯）上週在新加坡舉行的好萊塢電影「魔法壞女巫：第二部」亞洲首映會上，強摟美國歌手兼影星亞莉安娜，引發一陣騷動，新加坡法院今天判處他入獄9天。

「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）13日在新加坡聖淘沙（Sentosa）環球影城（Universal Studios）舉行亞洲首映會，亞莉安娜（Ariana Grande）、楊紫瓊及辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）等劇中演員現身與影迷見面。

根據新加坡聯合早報，13日活動當天，澳洲26歲網紅溫·強生趁保全不注意時，越過護欄衝向亞莉安娜，並冒然勾住她的肩膀，興奮地跳上跳下。她當時正與右方影迷互動，溫·強生突然撲上前令她受到驚嚇。

據報導，楊紫瓊同樣被突發狀況嚇到，立刻緊握亞莉安娜的手，將她往自己方向拉近。辛西婭艾利沃則迅速上前擋在兩人之間，試圖將他的手從亞莉安娜肩上掰開。

隨後，多位保全將溫·強生帶離，但他突然回頭，再次試圖跳過護欄，最終被保全制止。相關影片在社群媒體瘋傳。

港媒「香港01」報導，溫·強生事後還在社群媒體Instagram帳號上傳自己搗亂的影片，並寫道「親愛的亞莉安娜，謝謝妳讓我和妳一起走上黃地毯」。

新加坡法官今天依公共滋擾罪，判處溫·強生入獄9天。法官指出，溫·強生似乎是在博取關注，從事這些行為時只想到自己，不顧他人的安全。

據報導，溫·強生已是慣犯。今年6月，美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在澳洲雪梨舉行演唱會，期間他衝上舞台並摟抱凱蒂佩芮。

溫·強生也曾在加拿大歌手威肯（The Weeknd）的演唱會期間，衝上舞台與對方勾肩搭背，甚至闖入奧運現場賽事。（編譯：陳正健）1141117