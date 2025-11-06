《魔法壞女巫2》亞莉安娜高訂造型美到發光 婚紗細節像走 Dior 大秀

《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜的服裝走高訂風格路線。UIP提供

《魔法壞女巫：第二部》由朱浩偉執導，辛西婭艾利沃、亞莉安娜、楊紫瓊、傑夫高布倫等卡司全數回歸。續作重心從青春冒險轉向角色面對現實的代價，服裝設計因此全面調整。榮獲奧斯卡肯定的服裝設計師保羅泰茲威爾再次掌舵，泰茲威爾率領來自刺繡、染色、手工織布與裁縫等數百位匠人，為續作建立一個「服裝會說話」的世界。

奧斯卡金獎團隊回歸 服裝語言「更尖、更準、更有重量」

亞莉安娜飾演的格琳達服裝直接走向高訂風格，泰茲威爾形容她是「Dior遇上瑪麗安東妮」。首套泡泡裙以多層薄紗、歐根紗打造，裙身由水晶與玻璃珠縫製，步伐間像氣泡升起。

她的婚紗以透明亮片覆蓋，裙襬鑲嵌蝴蝶，並延伸至結晶蝴蝶皇冠與長達25公尺的頭紗，像是讓她在翡翠城正式「加冕」。到了後半段，她換上柔和粉色泡泡裙，其不同版本一路伴隨角色完成情感曲線。

艾法芭的造型延續第一部結尾的輪廓，丟掉了大學時期的硬挺剪裁，換上流動性更強的褲裝，象徵她逐漸站穩自己的位置。第一部騎車雨衣改造的長外套在續作中被重製為更具層次與結構的造型，彷彿是她親手打造的英雄戰衣。

她曾穿過的斗篷因多次飛行與衝突磨損破碎，像是旅程痕跡的延伸。尖帽也被重新調整形狀，向1939年《綠野仙蹤》的經典壞女巫造型致敬。

魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜、辛西婭艾利沃服裝由獲奧斯卡肯定的服裝設計師保羅泰茲威爾再度掌舵。UIP提供

線上互動「翡翠城沙龍」上線 觀眾可一鍵化身奧茲國居民

配合電影上映，環球影業推出線上互動活動「探索奧茲：翡翠城沙龍」。觀眾只要上傳自拍照，就能在平台內獲得專屬的奧茲風格造型，體驗魔法濾鏡與個人化變身效果，彷彿步入電影場景之中。

《魔法壞女巫：第二部》描述艾法芭與格琳達決裂後，各自承受抉擇帶來的後果。艾法芭被貼上「西方壞女巫」之名後隱居樹林，暗中持續為遭壓迫的動物發聲，也企圖揭露大巫師真正的祕密。

格琳達則成為翡翠城的「良善象徵」，在政治舞台上維持亮眼形象並準備與費耶羅王子成婚。當真相逐漸浮現、群眾情緒被推向動盪，兩人的關係再次被推上風暴中心，她們必須更深刻理解彼此，才能讓奧茲國有機會迎來改變。《魔法壞女巫：第二部》將於2025年11月19日上映



