《魔法壞女巫2》話題爆發！「粉綠魔法」席捲美麗華 五大亮點一次看

環球影業年度奇幻鉅作《魔法壞女巫：第二部》於美麗華大直1F海景大道打造期間限定「電影主題裝置區」，自11月17日至12月4日限時登場，邀請民眾走進奧茲國世界，親身體驗艾法芭與格琳達之間最動人的友情。整體裝置以粉紅配綠的色調為主軸，重現電影中兩位女巫從衝突、理解到並肩同行的情誼，營造既華麗又浪漫的魔幻氛圍。

裝置區入口以「牽我的手」揭開序幕，艾法芭與格琳達分別立於兩側伸出手，象徵彼此支持的羈絆，邀請閨蜜們牽起她們的手，一起踏上黃磚道，走進奧茲國的魔法世界。接著來到「閃閃惹人愛」體驗區，牆面呈現兩位主角截然不同的態度宣言：艾法芭的堅韌與真誠、格琳達的光芒與善良，觀眾可在此找到最能代表自己與好姊妹的能量語句，拍下獨一無二的魔法宣言照。

另一大亮點「格琳達與費耶羅的婚禮」還原奧茲國最受矚目的浪漫場景，粉嫩色調佈置搭配精緻婚禮細節，讓人彷彿置身電影劇情，感受格琳達幸福綻放的時刻。緊接著抬頭望向天際，空中浮現的「大巫師騙人！」成為全區最神祕的彩蛋，引領觀眾提前窺見翡翠城背後隱藏的驚人真相。

最後，女孩們最喜愛的「粉綠交匯」秘密空間，掀開簾幕便能走進由粉紅色與綠色交織出的專屬閨蜜小天地，場內設置魔法掃帚鞦韆，搭配滿室星點燈光閃爍，宛如置身夜空飛翔的魔法瞬間，讓影迷與好姊妹一起拍下屬於彼此的閃亮回憶，為這段魔幻旅程畫下最動人的句點。讓粉紅與魅綠魔法點亮LINE聊天室，展現奇幻閨蜜魅力，立刻點選下載限時動態貼圖，開啟魔法時刻：https://line.me/S/sticker/36355

