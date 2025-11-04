魔法對抗魔法！ 車停家門口 你停、我也停寧吞紅單也不讓

鄰居間兩部車搶停自家門口互擋出入，警方同一天開兩單仍未改善。（圖／TVBS）

高雄仁武一處巷弄內，27號下午發生鄰居間停車糾紛，一名住戶控訴對面鄰居的車停在門口，擋住他們出入口，遲遲不願改善，氣得他跟著把車子停門外反擊，雙方報警處理，結果兩人都因為妨害交通吞紅單，只是住戶想申請劃紅線，但得整條巷子的8成住戶同意，成了一大難題。

鄰居間兩部車搶停自家門口互擋出入，警方同一天開兩單仍未改善。（圖／TVBS）

謝先生表示，他在租房前，房東曾向他保證對面鄰居已購買車位不會停在他家門口，然而6月搬入後才發現鄰居擁有兩部車但只買了一個車位，導致另一部車只能停在自家門前進而擋到出入口。為了表達不滿，謝先生決定採取「魔法對抗魔法」的方式，將自己的車也停在門外，寧願被開罰單也要堅持立場，若情況持續惡化，他考慮上法院或向房東要求退租。

廂型車車主則辯解說自己家門前也應該有權停車，並表示車位是另一部兒子的車。雙方各執一詞，互不相讓，導致警方兩度到場處理，每次都對雙方開出罰單。監視器畫面顯示，即使面臨處罰，兩人最初仍堅持不移動車輛。

住戶控鄰居停自家門口擋到出入，想畫紅線得徵求８成住戶同意，成為難題。（圖／TVBS）

這條巷弄寬度僅有4米，一般汽車寬約1.6至2米，因此一旦車輛並排停放就會阻礙通行，違反道路交通管理處罰條例，最高可罰1200元。要解決這個問題，申請劃設紅線需要獲得該巷35戶住家中八成的同意，但目前僅有12戶表示支持，難以解決僵局。

