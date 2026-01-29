魔法藥水一喝就昏睡！醫警告別亂喝 最慘會送急診插管

一名網友近日在社群平台Threads分享服用希普利敏抗過敏藥水的經驗，表示喝了10c.c.後直接昏睡到天亮，引起眾多家長討論。泌尿科醫師蘇信豪隨即在臉書粉專發文示警，指出這種藥物對泌尿系統可能造成嚴重影響。

蘇信豪醫師說明，希普利敏的主要成分為Cyproheptadine，屬於第一代抗組織胺。這類藥物分子小、親脂性高，容易穿透血腦屏障進入大腦，抑制中樞神經系統，因而產生強烈嗜睡感。對成人而言，副作用往往比主要療效更加明顯。

廣告 廣告

除嗜睡外，希普利敏具有顯著的抗膽鹼作用，對泌尿系統造成兩大衝擊。首先是導致膀胱收縮無力，使尿液無法順利排出；其次是造成尿道括約肌放鬆困難。蘇醫師形容，這種情況就像水龍頭被鎖死、門打不開。若男性本身有攝護腺肥大問題，服用後更容易引發急性尿滯留，造成膀胱脹痛，必須立即就醫插導尿管。

蘇信豪特別提醒三大高風險族群不應隨意服用希普利敏。第一是攝護腺肥大男性，服用後可能引發急性尿滯留；第二是高齡長者，強烈嗜睡與頭暈可能增加半夜起床跌倒或骨折風險；第三是青光眼患者，藥物可能導致眼壓升高。

藥師洪正憲補充說明，希普利敏會造成嗜睡及食慾增加，這些都屬於藥物副作用。若孩童因皮膚搔癢導致夜間難以入睡，偶爾使用確實有助改善睡眠品質。然而，若未經醫師指示自行長期服用，可能掩蓋其他潛在健康問題，或對身體造成不必要的負擔。

洪正憲強調，雖然希普利敏具有促進食慾的效果，但家長千萬不要自行至藥局購買給孩子服用。若孩子服藥後出現昏睡影響作息或上課無法專心的情況，應與醫師討論是否更換為第二代抗組織胺藥物。

醫師蘇信豪呼籲，民眾若有失眠困擾應尋求正規醫療協助，切勿將希普利敏當作助眠神器使用。他強調，藥物是用來治療疾病，不是用來助眠，以免睡得安心卻換來更嚴重的健康危機。用藥須由醫師、藥師指導，並依照藥品說明書的方法正確使用。

更多品觀點報導

睡覺開小夜燈會成心臟殺手！醫警告3類人風險更高

睡覺就鼻塞！醫揭晚上呼吸不通2大元凶 3招助你一夜好眠

