魔爪再現 中國人開始掃購日本「寺廟」

近期不少佛教的寺廟或是神道教的神社，遭中國人巨額購入。（攝/劉佑龍）

自從高市早苗當上日本首相之後，不但台灣問題獲得重視，長期被詬病的外國人管理，也在高市內閣的主導下轉變態度，由經濟安保大臣小野田紀美負責未來的外國人政策。





然而此舉引發中國政府的強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍甚至在社群網站上公開表達要斬首高市首相，此言一出引發日本人的眾怒，日本朝野政黨甚至紛紛發言要求中國政府道歉，並且將薛劍驅逐出境，日中的關係並沒有在APEC時，兩國領袖握手見面而轉好，反倒是更加劍拔弩張。

除房地產 中國人相中日本「佛寺」





在陷入谷底的兩國關係下，日本近期卻發生不少佛教的寺廟或是神道教的神社，遭中國人巨額買收的狀況，引發了日本社會的關注。根據處理宗教相關設施的仲介業者表示，前來詢問的客戶當中居然高達三成是中國人，明明是無神論的共產國家，卻開始將魔手伸入日本人的心靈支柱，許多人都憂心中國買收日本的宗教設施，目的不單純。





日本國內之所以會出現佛寺或神社出售的情況，主因是住持（佛教）或是宮司（神道教）年紀越來越大，但卻沒有後繼者願意繼承所導致。此外因日本人口逐漸減少，信者也越來越少，尤其是鄉下地區因人口外流嚴重加上高齡化，導致當地的信眾大幅萎縮，當地的寺廟與神社無法經營，因此必須求售。





但日本當地社寺所遭遇的危機，如今卻成了中國人覬覦的目標，分析其中原因，首先是日本進入超高齡化社會，未來的十數年內面臨高齡者離世，因此包括喪事葬儀以及舉辦法會等，都成了大量的商機，除了佛寺與神社之外，日本不少大型的葬儀社居然被中國人收購，甚至於還漫天喊價的狀況發生。





看中旅遊「一條鞭」 中國人狂收購「宗教法人」





目前中國的年輕族群流行前往日本的佛寺，進行短期數日的佛寺修行（稱之為寺泊），而這也成了中國人欲將日本的佛寺增加宿泊設施的想法，將這些佛寺納入所謂的旅遊一條鞭。





只不過由於日本的法令規範，目前外國人並無法直接購買佛寺與神社，因此中國人就將目標轉到了持有這些社寺的「宗教法人」。由於日本的法律規定，進行宗教活動例如布施、或是捐贈、民眾抽籤支付的費用、購買御守的費用、以及使用墓地等所獲得的金錢，都是要以「宗教法人」的名義，而且得以免繳稅金，因此各宗教的機構紛紛成宗教法人，得以進行旗下的宗教活動。





雖然日本的宗教法人相當多，不過在1995年奧姆真理教事件之後，成立宗教法人必須經過十分嚴苛的程序，且時程至少需耗時10年以上，因此已經成立的宗教法人，變成了中國人急欲買收的目標，尤其是已經沒有在活動的宗教法人。





逾5000個「殭屍」宗教法人 成移民、避稅漏洞





根據日本政府的統計，到2024年底為止沒有在活動的宗教法人高達5019個，由於日本目前現行的法律，只有在申請時嚴格化，一但成立之後並沒有後續的審核機制或是取消制度等，這除了造成不少已成立的宗教法人沒在活動，還可能會被有心人收購，進而遭到惡用。





例如目前不少中國人為了想要移民日本，所以成立許多空殼公司，如果購入宗教法人，就可以將自身的資金以捐款的名義，轉移到宗教法人，不但得以免稅，甚至於成為洗錢的漏洞。





因此如何亡羊補牢，遏止中國人占據日本人的宗教信仰，都牽涉到修法以及嚴格管制等問題，而這也是日本政府除了面對外國人管理的政策之外，另一個必須正視的現狀。





（作者為前政治幕僚，現為駐日媒體人）