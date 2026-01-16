魔物獵人週邊開搶！壽司郎曝「500元點餐攻略」 限量插卡吃新品才有

生活中心／賴俊佑報導

壽司郎再次與魔物獵人聯名，推出3款新菜、6款週邊。(圖／壽司郎提供）

魔物獵人玩家衝了！壽司郎1月16日起開賣魔物獵人3款聯名餐點、6款週邊，活動首日就聚集許多玩家前來吃壽司、拿週邊，其中消費滿500元就可加購便當袋、餐盤組，壽司郎也推薦「500元點餐攻略」供玩家參考；另外，爭鮮旗下定食8與味全龍推出3款聯名餐點，還有機會獲得「味全龍限量球員簽名球」。

壽司郎×Monster Hunter Wilds(魔物獵人 荒野)

壽司郎狩獵祭1月16日至2月12日登場！聯名菜單以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計，1月16日首推「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds帶骨香腸」、「MHWilds增益食物」3款以炙烤香氣與高蛋白補給為特色，每份皆隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡，堪稱收藏家的狩獵戰利品；2月6日起另推出盲袋藥水飲料組，「熱飲」、「冷飲」、「元氣飲料」3款能量飲料瓶設計，以遊戲中熟悉的圖示還原，補足獵人出發前的體力值。

壽司郎推薦「500元點餐攻略」。(圖／壽司郎提供）

滿額加購魔物獵人週邊！官方曝「500元點餐攻略」

壽司郎魔物獵人限量週邊！1月16日起消費滿額500元，即可以200元加購「行獵便當袋」，將遊戲經典道具圖示融入設計，是外出冒險的完美補給袋；「獵盤2入組」印有魔物圖紋的食器套組，象徵獵人榮譽之盤，加購價250元。每款皆全台限量20,000組，售完即絕版。

壽司郎魔物獵人滿額贈！1月23起起單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」乙份；2月9日起單筆消費滿1000元即可獲得「開運狩獵籤」一張，共10款分為小吉、中、吉、大吉、大狩運及特上幸運，隨機贈送，若抽中「特上幸運」者可立即兌換500元折價券一張。數量有限送完為止。

壽司郎也推薦500元點餐攻略，可搭配1月限定推出的美味獨厚餐點，選擇擁有「深紅鑽石」美譽的南方鮪魚「厚切中腹」70元、日本鹿耳兒島縣產的「黃尾獅」90元、肉質細緻「鹿耳島縣產丁香魚」60元、彈牙「北海道產炭燒章魚」60元以及風味誘人的「炙烤鮭魚」50元和「小鮮蝦天婦羅」50元，餐後搭配「咖啡聖代」收尾，兼具美味和飽足感。

球迷開吃！定食8與味全龍推出3款聯名餐點。(圖／爭鮮集團提供）

定食8西門店有味全龍球員、啦啦隊女神的形象佈置。(圖／爭鮮集團提供）

球迷開吃！定食8與味全龍推出3款聯名餐點

定食8攜手台灣職業棒球隊「味全龍」推出3款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品，首推「遍地開花牛鴨雙拼」，燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹，濃郁桃木香氣與燒肉油香相互呼應，一次滿足雙重風味；「開蕊熔岩玉子豬排」則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬，堆疊出滿滿幸福感；還有海味控不可錯過的「龍光乍現蟹醬銷魂麵」，以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，將海味精華完整濃縮，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃，呈現層層奢華口感。

為了回饋球迷支持，定食8同步推出多項期間限定活動，即日起至2月4日，完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」；另外，定食8西門店特別規劃味全龍聯名主題店，除了有味全龍人氣球員李凱威、劉基鴻、郭天信等視覺外，更特別設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員Yuri、菲菲、沛沛的形象佈置，還有Yuri等身高人形立牌，搭配店內應援歌曲播放，讓用餐過程增添賽事氛圍。

