《魔物獵人》狩獵音樂祭2026再來台 首加《荒野》樂曲號召獵人集合

被玩家譽為「此生必玩」的動作遊戲《魔物獵人》系列，其經典音樂會《ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～》將於2026年3月強勢回歸台北！這場備受全球獵人期待的音樂盛事，將首次加入新作《魔物獵人：荒野》的樂曲，號召全台獵人再度集結。

《魔物獵人》狩獵音樂祭今年的演出讓粉絲意猶未盡。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

自開辦以來，「狩獵音樂祭」已成為《魔物獵人》粉絲的年度盛事。2014年首次巡迴日本五大城市即場場秒殺，系列15週年時更掀起全日本搶票熱潮，締造場場售罄紀錄。2025年為慶祝20週年推出的《大狩獵音樂祭》首度來台，便收到遠超場地容量的報名申請，與台灣獵人留下難忘回憶。

廣告 廣告

《魔物獵人》狩獵音樂祭明年3月將再訪台北。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

製作團隊將依照各地特色打造專屬內容，而台北場身為唯一海外公演，更將呈現僅限台北欣賞的精選曲目，結合熱血沸騰的遊戲影像，打造專屬台灣獵人的獨家體驗。

《魔物獵人》狩獵音樂祭 更將呈現僅限台北欣賞的精選曲目 。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

本次台北場將由國際知名指揮家栗田博文帶領長榮交響樂團演出，並邀請日本特別嘉賓登台。節目以大型交響樂團編制重現歷代主題曲及人氣魔物戰鬥曲，現場同步播放遊戲影像，從初代森林、雪山到《荒野》的沙原區域，甚至重現獵人圍繞篝火聆聽歌姬演唱的經典場面，視聽震撼不容錯過。

明年台北場將由國際知名指揮家栗田博文帶領長榮交響樂團演出 。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《魔物獵人ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～ 台北場》定於2026年3月30日在國家音樂廳舉行。票價分為HUNTER SEAT NT$4,600、A席NT$3,200、B席NT$2,800、C席NT$2,600、D席NT$2,400、E席NT$2,200及身障席等多種選擇。

售票採兩階段，第一階段為實名制抽選，自12月1日13:00至12月3日:00止，結果於12月5日中午12:00公布；若有剩餘票券將進入復活抽選，後續於12月17日中午12:00起在Ticket Plus遠大售票系統公開販售，詳情請關注大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram。

明年台北場將將分兩階段售票，粉絲不要錯過了 。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

※魔物獵人 ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～ 台北場

｜演出時間：2026年3月30日（一）19:00 入座 / 19:30 開演

｜演出地點：國家表演藝術中心 國家音樂廳（National Concert Hall）

｜演 出：指揮 栗田博文／演奏 長榮交響樂團（Evergreen Symphony Orchestra）

｜票 價：HUNTER SEAT NT $4,600 / A席 NT$ 3,200 / B席 NT$ 2,800 / C席 NT$ 2,600 / D席 NT$ 2,400 / E席 NT$2,200 / 友善席 NT$ 3,200 / 身心障礙優惠席A NT$ 1,600 / 身心障礙優惠席B NT$ 1,400

※實名制售票，未就學兒童不可入場，7歲以上需持票入場

｜售票時間：

登記抽選：2025年12月1日（一）13:00～12月3日（三）13:00

一般販售：2025年12月17日（三）12:00

※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。

｜登記頁面：https://pse.is/8da5u6

｜售票頁面：https://pse.is/8da5vh

延伸閱讀

港消防員何偉豪殉職！女友悲痛發聲：好想「再牽你的手」

宏福苑火災逾2百人仍失聯 家屬排隊認屍「見遺體照崩潰痛哭」

關鍵來電！港嬤逃出宏福苑惡火 幸女兒越洋急call通知「失火」