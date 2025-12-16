魔物獵人：荒野展示PC版第四次內容更新前後差異 顯著改善性能與更穩定的幀率波動

魔物獵人：荒野(Monster Hunters：Wilds)推出除了內容本身的爭議以外，PC平台的效能不佳、不穩定也是導致諸多玩家給予負評的原因；雖然每一次的大型更新Capcom都強調修復性能問題，但除了沒有太明顯的改善以外甚至還引發新問題，不過隨著2025年12月16日釋出第四次大型更新，Capcom強調進行達100項的性能改善，Capcom特別釋出以建議硬體規格比較第四版與第三版在相同情境的差異，效能似乎獲得相當程度的提升。

兩段短片皆是以FullHD解析度搭配中等設定、基本圖像增強(不含幀生成)作為設定，分別以AMD Ryzen 5 5600X搭配Radeon RX 6600顯示卡，以及Intel Core i5-10400搭配NVIDIA GeForce RTX 2060 Super兩項推薦配置進行比較，以抗衡鎖刃龍、煉獄鱆的片段作為參考；可看到相較第三版，第四版的平均幀率約略提升10fps，最低幀也稍稍增加，但更值得注意的是Steam監視器的幀率監控曲線變動更為平穩。

不過此次更新只是個開始，Capcom預計在2026年1月再針對PC版本進行專屬的性能提升，除了CPU、GPU的最佳化，還將追加CPU設定、圖形設定與畫質預設組合，還有縮減著色器編譯時間、改善VRAM使用量與改善使用高解析材質包的紋理串流速度；2026年2月將針對全平台追加3D模組多邊形網格的品質層次，並確認記憶體相關運算是否還有進一步改善空間。

雖然魔物獵人：荒野由於強調為次世代遊戲機設計，採用較複雜的互動場域設計，上市初期強調不會推出掌機版本(主要是需要占用相當龐大的RAM)，但許多玩家已經在Steam Deck與其它PC掌機以最低限度執行，隨著持續進行性能改善措施，也許可以期待後續能在Switch 2推出野不一定。

