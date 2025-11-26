《魔物獵人》音樂祭3月回歸！首次加入《荒野》曲目

《魔物獵人》系列電玩音樂會明年3月回歸。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

被眾多玩家譽為「此生必玩」的動作遊戲巨作《魔物獵人》系列電玩音樂會「ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～」，將於2026年3月30日盛大回歸。本次更將首度加入新作《魔物獵人：荒野》樂曲，號召全台獵人再次集結，共同迎接這場專屬於《魔物獵人》的音樂慶典。

自開辦以來，「狩獵音樂祭」已成為全球獵人們每年最期待的盛事。隨著系列人氣節節攀升，2014年音樂祭首次巡迴日本五大城市便場場秒殺；在迎來15週年時，更於全日本掀起搶票熱潮，締造場場售罄的驚人紀錄。為慶祝系列邁入20週年而打造的特別版本「大狩獵音樂祭」，也在2025年首度進軍台北後，收到遠超場地容量數倍的報名申請，與台灣獵人一同留下無可取代的珍貴回憶。

廣告 廣告

「魔物獵人 ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～ 台北場」，將由國際知名指揮家栗田博文率領長榮交響樂團演出，並邀請日本特別嘉賓共同登台。節目將以大型交響樂團編制重現玩家耳熟能詳的歷代主題曲，以及人氣魔物的經典戰鬥曲目。

「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～ 台北場」將於 2026 年 3 月 30 日（一）晚間 19:30 在國家音樂廳盛大舉辦。票價分為 HUNTER SEAT 4,600、A 席 3,200、B 席 2,800、C 席 2,600、D 席 2,400、E 席 2,200，以及身障席等多種席別。本次將採二階段銷售：第一階段為實名制登記抽選，自 12 月 1 日（一）13:00 起至 12 月 3 日（三）13:00 止；抽選結果將於 12 月 5 日（五）中午 12:00 公布。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「肉償餐費」還欠租百萬！台女網美被抓不怕 上週又吃霸王餐進監獄了

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」