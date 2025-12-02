嘻嘻人生第一次開箱主題房就獻給《魔獸世界：至暗之夜》啦～踏進房門，就像開啟艾澤拉斯之旅！先跟大家前情題要，《世界之魂戰記™》的第二部史詩級篇章《至暗之夜™》要在 2026 年登場啦～這次竟然於 12 月 4 日至 2026 年 2 月 1 日期間在台北漢來大飯店做了一間期間限定主題房，還完美搭配即將在 12 月 4 日開放給預購《至暗之夜》玩家的新玩法「房屋系統」，可以自由更換屋內裝飾，你想要選擇部落還是聯盟，就堅守立場，勇敢給它佈置起來～

《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱！

艾澤拉斯正在呼喚你，主題房細節滿滿

魔獸世界的玩家來到這裡，一定會興奮到不行～房間隨處都可以看見用心之處，一走進客廳，就被石磚壁貼和復古家具包圍，氛圍感滿滿～地板還鋪著艾澤拉斯世界地毯，看起來超壯觀以外，觸感也很好，我真的忍不住一直偷摸～這個房間最讓我驚喜的，是可以自己換裝飾，無論是牆上經典角色壁畫還是床褥，都可以根據自己到底是部落或聯盟哪個陣營佈置，甚至電視旁也有旗幟可以更換，自己的家園自己打造！

廣告 廣告

《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱！

全球唯一登場！薩拉塔斯客製化主機超吸睛

一看到馬上大尖叫！由台灣知名電腦改裝職人 Mark’s Fabrication 打造的全球唯一《魔獸世界》客製化主機殼，名字叫「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，高達 60 公分，看起來氣勢非凡，啊不過它已經被牢牢固定住，想帶回家的話， 2 月 2 日晚上 10 點之前，到《魔獸世界》臉書的抽獎貼文，留言分享魔獸主題房間佈置，就可以參與抽獎哦～最爽的是，房客可以暢玩資料片《至暗之夜》全新功能「房屋系統」部分體驗內容，如果你真的是忠實玩家，不要錯過啦～

《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱！

入住即享魔獸限定好禮

至於桌上的入住禮，也是超級豪華～有我最愛的皮皮玩偶、主題房紀念毛巾、《魔獸世界：至暗之夜》紀念海報，還有我最愛吃的鳳梨酥～（想不到有鳳梨酥吧）還有 30 天遊戲時間，並含五星級早餐、行政酒廊禮遇，另外還有價值 3,000 元的館內餐飲額度，所以我說，這也太寵粉了吧～順帶一提，還有浴缸哦～我最喜歡泡澡了！敲碗以後出皮皮沐浴球～總之，整體來說就是奢華享受，玩家們快衝啊！

《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱！

全新「房屋系統」12 月 4 日開跑，預購就能搶先玩

那也介紹一下房屋系統啦～畢竟這次的主題房就是為了迎接這個新玩法嘛！這個系統可以買房、裝潢、佈置、跟朋友一起蓋家園，甚至可以跟鄰居一起社交，只要你有預購《至暗之夜》英雄組合包或史詩組合包，就能搶先加入體驗哦！資料片本身故事也超精彩，大家會重返奎爾薩拉斯，在聖光與虛無勢力的壓迫下，跟邪惡力量大戰，嘻嘻也想玩，誰要跟我一起玩！而組合包的東西也超多，英雄組合包有強化的角色直升 80 級、1,000 枚商人標幣、飛行坐騎「光翼龍鷹」、塑形套裝「光明行者衣飾」，史詩組合包還直接追加兩隻寵物、兩個飛行坐騎、塑形套裝、房屋裝飾，以及正式版搶先三天遊玩資格

《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱！

小結

我真心覺得這次暴雪娛樂真的很用心，從主題房視覺、周邊禮品、遊戲體驗、豪華住宿到限定主機殼，每個細節都做得超到位，完全是玩家夢寐以求的沉浸式體驗，如果你也想搶先感受《至暗之夜》的魅力，強烈推薦一定要來台北漢來大飯店住一次，如果不想要皮皮玩偶的話，可以送到我們公司，記得說要給嘻嘻，我非常願意收下！

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

【開箱】Acer Predator Triton 14 AI 開箱：超好按的電競 + 創作者筆電

【開箱】ROG Xbox Ally X 開箱：Windows 掌機介面大進化

開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點

【開箱】ASUS ExpertCenter D900 Mini Tower （D900MF） 開箱：效率、好用兼顧的「西裝坦克」

LAUT x Bunni Konbiny 小兔盲盒開箱！德誼 Apple 普發一萬優惠、萬元音響一次看