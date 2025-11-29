《魔獸世界：至暗之夜》明年3月上線 房屋系統12月搶先體驗

新遊戲功能「房屋系統」部分內容將在12月4日的《地心之戰》11.2.7版本更新「末日警示」中登場，開放給所有預購《至暗之夜》的玩家搶先體驗。圖／暴雪娛樂提供

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）正式宣布，《世界之魂戰記》史詩三部曲的第二部篇章《魔獸世界：至暗之夜》，將於 2026 年 3 月 3 日（二）在全球同步推出。隨著故事推進，薩拉塔斯麾下的吞噬之眾即將進攻這座在資料片中改頭換面的銀月城，全新的冒險旅程正呼喚著艾澤拉斯的勇士們返回故鄉，抵禦黑暗勢力的侵襲。

為了迎接這部嶄新資料片，遊戲內的慶祝活動將提前開跑。備受玩家期待的新功能「房屋系統」，部分內容將於 12 月 4 日（四）上線的《地心之戰》11.2.7 版本更新「末日警示」中率先登場。凡是預購《至暗之夜》的玩家，屆時將可獲得搶先體驗資格，親手打造屬於自己的艾澤拉斯居所，感受前所未有的歸屬感。

配合此次重大更新，暴雪娛樂旗下多款遊戲也將加入慶祝行列。玩家只要在《魔獸世界》中完成「房屋系統」的迎新任務，並取得「歡迎回家」成就，即可解鎖涵蓋《爐石戰記》、《鬥陣特攻 2》、《暗黑破壞神：永生不朽》及《星海爭霸 II》等遊戲的專屬趣味獎勵。

跨遊戲連動獎勵一覽：

《爐石戰記》： 爐與家卡背

《鬥陣特攻 2》： 薩拉塔斯辛梅塔造型、塗鴉和名片、黑暗之心玩家圖示

《暗黑破壞神：永生不朽》： 辛多雷傳送門

《星海爭霸 II》： 部落與聯盟主題的操作面板造型

此外，為提升台港澳地區玩家的付款便利性，暴雪娛樂現已正式導入自動訂閱服務。玩家可依需求選擇多種遊戲時間訂閱方案，不僅能以與目前遊戲時間商品相同的價格繼續遊玩，訂閱指定方案者還能獲得全新「房屋系統」的搶先體驗資格，或是坐騎、寵物等額外遊戲內獎勵。官方誠摯邀請玩家透過此新服務，以更便捷的方式暢遊艾澤拉斯。



