《魔獸世界：至暗之夜》3月正式開戰！房屋系統全面實裝 2026年度計畫公開

《魔獸世界：至暗之夜》最新短片。圖／暴雪娛樂提供

暴雪娛樂今（30）日凌晨舉辦 2026 年《魔獸世界》直播發表會，由執行製作人兼團隊副總裁 Holly Longdale 與遊戲總監 Ion Hazzikostas 共同主持。隨著史詩級新資料片《魔獸世界：至暗之夜》將於 3 月 3 日正式上市，官方宣布備受玩家期待的「房屋系統」也將隨著改版完整推出。本次發表會不僅回顧魔獸系列三十週年的里程碑，更揭露 2026 年包含新賽季、慈善計畫及實驗性玩法的年度更新藍圖。

聖光與虛無的宿命對決 《至暗之夜》揭開新篇章

全新資料片《至暗之夜》將故事核心聚焦於聖光與虛無的衝突。玩家將與哈拉尼爾及噬滅惡魔獵人並肩作戰，對抗無所不在的虛無威脅。Longdale 表示，劇情戰役旨在讓玩家產生情感共鳴，主題涵蓋失去、韌性與英勇之舉，情節將一路延續至《世界之魂戰記》的終章《最後的泰坦》。不論是老戰友或新玩家，都能在這次的冒險中感受到觸動內心的敘事深度。

房屋系統正式登場 玩家創意數據驚人

在先前的搶先體驗中，房屋系統獲得社群熱烈迴響。數據顯示，玩家在短短兩週內投入超過 400 萬小時，擺放逾 1,400 萬個裝飾物件，其中「秘密書架牆」成為最受歡迎的熱門道具。Hazzikostas 指出，團隊正研發後續功能，包括寵物與坐騎整合、進階編輯工具（如複製貼上）以及配置匯入功能，致力於讓房屋系統成為反映玩家艾澤拉斯生活點滴的專屬空間。

版本前夕「暮光晉升」啟動 回鍋玩家限時免費

為迎接新改版，版本前夕事件「暮光晉升」即將登場。玩家可參與活動獲取坐騎、寵物與房屋裝飾。官方同時推出「英雄回歸週」，即日起至 2 月 2 日凌晨 2 時，曾訂閱但目前無會籍的玩家可免費遊玩本體遊戲。此外，版本前夕將實裝塑形系統 2.0、AI PvP 訓練場，並新增虛無精靈惡魔獵人供玩家選擇，同時回歸「神秘命運之風」增益，協助玩家快速提升等級。

《魔獸世界：至暗之夜》最新短片。圖／暴雪娛樂提供

2026更新藍圖與經典版動態

針對後續更新，Hazzikostas 透露 12.0.5 版本將推出「捉迷藏」主題活動，12.1 版本則會有大型戶外區域與全新團隊副本。此外，開發「混搭再造」的團隊也將在 12.1.5 版本帶來全新的實驗性活動。經典版方面，《潘達利亞之謎》經典版將迎來「一觸即發」更新，而週年紀念伺服器則準備邁入《燃燒的遠征》內容。

攜手慈善機構 共建現實世界的「家」

暴雪宣布將與「國際仁人家園」合作推出慈善寵物組合包，主角為超萌寵物「魯佛斯」。Longdale 強調，隨著遊戲內房屋系統的推出，開發團隊也希望在現實世界中為需要的人提供支援。她感性總結：「艾澤拉斯是我們的家，一個充滿光明與社群的地方。」官方也預告 BlizzCon 2026 將成為里程碑，屆時將分享魔獸宇宙下一個二十年的宏偉願景。



