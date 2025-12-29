魔獸迷朝聖新地標 台北漢來聯名暴雪打造至暗之夜

「台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜」魔獸主題房，吸引粉絲搶訂。台北漢來大飯店提供

記者徐力剛／台北報導

魔獸迷有福了！台北漢來大飯店暴雪娛樂合作，即日起至2026年2月1日推出全台首間魔獸主題房，全新「台北漢來X魔獸世界：至暗之夜」聯名住房專案，雙人入住特價18999元，加碼送出魔獸獨家紀念禮品、3000元客房餐飲金等，從入住開始全天暢玩遊戲不間斷。

期間限定「台北漢來X魔獸世界：至暗之夜」主題套房，將遊戲「打造家園」概念第一次帶入現實，18坪套房空間以石磚壁貼、復古家具，搭配艾澤拉斯世界地毯，營造具備魔獸世界獨特氛圍的迎賓客廳，玩家可以親自動手替換經典遊戲角色壁畫、象徵部落與聯盟旗幟的床褥用品，宛如進入真實的「房屋系統」般，能自由裝飾，趣味性十足。

台北漢來結合經典遊戲元素，將「魔獸世界」虛擬房間重現於現實。台北漢來大飯店提供

好康再加碼，即日起入住指定專案，每房送出「魔獸世界」皮皮玩偶2隻、「至暗之夜」紀念海報2張、主題房紀念毛巾2條及盥洗包乙個、「魔獸世界」30天遊戲時間卡2張、島語Buffet自助早餐、入住期間享3000元客房餐飲金，能盡情在房内享用餐點，搭配貴賓軒行政酒廊禮遇與Happy Hour暢飲時光。

主題房邀請電腦改裝職人Mark’s Fabrication，打造全球唯一「魔獸世界」薩拉塔斯．黑暗帝國主機。台北漢來大飯店提供

此次暴雪娛樂特別邀請知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication，打造全球唯一、高達60公分的「魔獸世界」客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，讓玩家在住宿期間暢玩資料片「至暗之夜」的全新體驗內容與房屋系統，參與暴雪娛樂社群活動還有機會帶走收藏級藝術主機。

