「魔王試卷」雄中生崩潰！地理考卷全英文題「佔20%」網驚：以為考托福

記者許雅惠／台北報導

南部第一學府高雄中學（雄中）竟然出現魔王試卷，地理科考試英文題目比例竟高達20%（圖／資料照）

南部第一學府高雄中學（雄中）再傳另類傳奇！15日高二地理期末考落幕，沒想到一張考卷竟在社群平台「Threads」上瘋傳，引爆全台網友熱議。原來是該份地理試卷竟出現「全英文」大長篇，從南亞綠色革命切入，英文題目比例高達20%，讓不少雄中尖子生當場看傻，哀嚎直呼：「這到底是地理考試，還是英文閱讀測驗？」

開卷即崩潰！雄中生瘋傳「幻神之首」神作

一名雄中學生在 Threads 曬出考卷截圖，忍不住發文吐槽：「開局即終局！謝謝老師讓我知道你的極限不只於此，夢到什麼出什麼，不愧是雄中三幻神之首。」貼文一出瞬間炸鍋，留言區湧入大批網友朝聖。

網友看過考題後紛紛留言，「震撼首發」、「地理考卷（X），英文考卷（O）」、「這是托福還是雅思？」更有網友開玩笑表示：「如果學測給他出，我現在應該已經在看明年補習班的傳單了。」

老師背景超硬！留美碩士「上課播Discovery」

不少在校生也直言，這份考卷不只英文多，內容還疑似「大暴走」超出課綱範圍，寫到令人懷疑人生。不過，也有校友跳出來解密，這位出題老師就是雄中鼎鼎大名的資深地理教師「張國周」。

據了解，張國周老師背景極強，擁有美國伊利諾大學電腦碩士學位，英文實力深不可測。校友透露，老師上課常播放 Discovery《勇闖天涯》節目輔助教學，教學風格相當前衛。至於名字常被學生拿來跟「強胃散」開玩笑，校友也笑稱：「老師威名不減當年，真的是神中神。」

跨科素養？浪費時間？網戰翻

對於這份全英文地理考卷，網路評價兩極。有網友質疑：「跨科素養不是這樣跨的吧？」、「不太懂地理考題用英文出的用意是什麼。」但也有雄中學弟替老師緩頰，認為可能是推行雙語教學的一環，「雖然不在範圍內的內容很痛苦，但在地理試卷看到英文其實還不錯。」

只能說「還好是雄中」，這種等級的魔王試卷，再度讓外界見識到明星高中不平凡的教學風景。

