魔王降臨 支付二老攜綠界求生

電支「大魔王」LINE Pay Money用戶迅速衝破200萬，競爭對手人人自危，一卡通Money、街口支付急尋外援，與綠界科技「CashBack返多多」導購平台合作，要讓用戶停留在自己App介面裡，直接前往返多多選購商品，享受從通勤繳費到電商購物的無縫體驗，並端出10％現金回饋，最高3萬元整單免費的好康。

台灣電支市場迎來新戰局，LINE Pay正式揮軍電子支付，LINE Pay Money挾LINE生態圈的龐大優勢，用戶數迅速飆破百萬，更在不到1個月內衝破200萬，勢必顛覆市場排名，尤其今年被踢出LINE Pay的一卡通，受創最深，除了自立自強，也開始廣結盟擴大影響力。

一卡通Money因應今年全面邁向獨立App營運模式，在年初即宣布加入「CashBack返多多」策略結盟，期望透過綠界科技強大的導購與返利引擎，建立「更多商店、更多用戶與更多返利」的成長飛輪效應。這套台灣首創的「跨支付導流標準」，讓商家能在成交後才付費，達成零風險導流，帶動消費動能，打造智慧消費與支付服務的雙贏局面。

一卡通強調，新版App新增導購入口，讓用戶在熟悉的支付環境中完成購物流程，消費體驗更直覺，已深度整合消費、繳費、交通等日常服務，用戶僅需透過手機號碼一鍵登入，使用涵蓋全台大眾運輸乘車碼、8200項生活繳費、日常消費及社群轉帳等四大核心場景，並持續擴展至更多通路與生活場域。

綠界表示，CashBack返多多平台主要由綠界大數據開發與營運，結合母公司龐大的商家基礎與交易數據能量，讓平台不僅是一項返利工具，更成為能實際支持品牌商家成長的數位基礎建設，消費者可於結盟伙伴的App裡進入CashBack返多多官方網站，探索多家品牌優惠並導流至商家官網完成消費。

綠界強調，CashBack返多多跨流量返利聯盟以「不改變消費者行為、不增加商家技術負擔」為設計核心，透過綠界所建構的支付與數據基礎，串聯品牌、商家與支付平台，實踐數位賦能，讓返利不再只是促銷手段，而是成為企業經營與品牌成長的重要連結模組。

不讓對手有反擊機會，LINE Pay Money也持續擴大通路據點，7-ELEVEN即日起支援帳戶餘額付款，年底前完成新開通帳戶，前300萬名「開通帳戶」者，即享保證3年合作銀行提領零手續費；開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點，連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券，多管齊下搶客。

LINE Pay Money更透過用戶喜愛的「LINE Pay找體驗」平台，提供多元娛樂與票券選擇，如用LINE Pay Money帳戶餘額付款，即日起至3月底，同享每周一到五，單筆不限金額消費LINE POINTS 10％回饋，六日享最高LINE POINTS 18％回饋，國內外景點、台灣高鐵或JR Pass等交通票券、泡湯等都能用。