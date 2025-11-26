《魔球點亮宜蘭浪礙長青公益活動》 「魔力大使」林連勝攜手青年傳遞善的力量

【警政時報 林家嘉／宜蘭報導】浪礙長青協會於114年 11 月 21 日至 22 日在宜蘭舉辦「浪礙．學有所成」公益推廣活動，「魔力大使」林連勝全力支持，並與專業師資、青年族群及親子家庭共同參與本次「魔球體驗」活動以運動結合公益精神，現場互動熱絡，吸引大批青年與孩子共同參與，讓更多人首次接觸並喜愛上浪礙理念，充分展現「魔球點亮宜蘭浪礙長青公益活動」所傳遞的正向力量。

孩子們在現場專注體驗魔球操作，親子共同參與增添活動溫度，展現公益推廣的跨世代魅力。（圖／記者林家嘉翻攝）

林連勝表示，看見青年與孩子因一場簡單的運動而凝聚在一起，是最令人感動的畫面。他指出：「我們與不同產業夥伴攜手，就是希望讓更多人認識浪礙、投入公益。感謝每一位願意在路上同行的人，讓我們知道——做善事，原來可以這麼有力量。」活動現場洋溢活力與笑聲，跨世代的互動也突顯魔球運動兼具趣味性與凝聚力。

浪礙長青協會理事長卓奕伶表示，協會致力推動跨世代公益計畫，透過運動、教育與陪伴，讓善意在社會持續流動。此次宜蘭活動獲得青年與親子族群熱烈迴響，也象徵公益不再侷限於傳統模式，而能以更活潑、多元的方式擴散影響力。她強調，明年協會將持續推動更多公益計畫，期望把「浪礙的溫度」帶往更多城市、鄉鎮與校園，讓善意遍及全台、越走越遠。

專業師資帶領兒童進行魔球教學互動，吸引眾多家庭駐足體驗，反應熱烈。（圖／記者林家嘉翻攝）

