魔羯座佑仁竟是超級宅男？就愛待在家耍廢的星座排行 唐綺陽點破他「連超市都懶得去」

百變的佑仁和伴侶鼠於公於私都是完美搭檔，佑仁曾到Yahoo《唐綺陽談星室》，分享和鼠相處的點點滴滴。他先接受心理測驗，探討在戀愛中重視什麼特質，現場被測出最重視價值觀，可以不計較小事，但大方向一定要合。佑仁直言非常準，尤其是他和伴侶一起工作，價值觀相同非常重要。

不過佑仁坦言，他和鼠最常發生衝突是在拍片的時候，魔羯座的他和天秤座的鼠會互不相讓，並且變得比較安靜，整個團隊都會感受得到他們不開心。佑仁承認有和鼠吵到大打出手，兩人在床上扭打，現在回想起來只覺得好笑，因為在床上根本不會傷到對方。

佑仁承認曾和伴侶大打出手。

佑仁趁機偷渡關於星座性慾的問題，想知道是不是金牛座屬於性慾強烈的類型。唐綺陽直言金牛座的性慾比天蠍座更強，天蠍座是透過性愛追求心靈連結，金牛座則是熱愛手感、體感和肉感。佑仁推薦如果想追求這方面目標的人可以找金牛座交往，唐綺陽從他的語氣中聽出來「是不是很想試試金牛座」，佑仁趕緊澄清他只是介紹尋找伴侶的小撇步給觀眾，自己絕對沒有其他想法。

正好佑仁自認平時很宅，唐綺陽公開「不想出門！就愛宅在家的星座」排行榜，佑仁認為自己的魔羯座和對宮巨蟹座應該都會上榜，果然唐綺陽揭曉第一名就是魔羯座，巨蟹座則是第三名，印證了佑仁的猜測。

最先上榜的第五名是射手座，為了避免玩樂後痛苦，乾脆預防性拒絕聚會。第四名是水瓶座，喜歡享受獨處，不參加非必要的社交。但如果參與社交活動，水瓶座也能樂在其中，或許不太講話，但臉上掛著微笑。

巨蟹座出現在第三名，偏好待在家安全踏實，逃離外面複雜的世界。唐綺陽分析，因為巨蟹出去要把所有的感官都打開，常常搞得自己很累，所以才會覺得不如待在家裡。第二名上榜的是處女座，喜靜不喜動，覺得待在家裡最舒服。

佑仁對唐綺陽的分析功力讚嘆不已。

佑仁的魔羯座奪下冠軍，堪稱懶人最佳代表，把「宅」當成理想生活指標。佑仁毫不掩飾大喊：「我很懶。」外界只會看到魔羯座刻苦耐勞，但他回家後只想放空，所以他非常感謝伴侶鼠幫忙做家事。唐綺陽點破佑仁應該連逛超市都懶得去，佑仁驚呼：「妳為什麼可以直接講到重點？我逛超市的時候超容易膩的。」他去超市習慣把想買的東西拿了就走，除非去日本的時候，才會大逛特逛。