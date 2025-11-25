魔術也騙人！彰化警方用小翼魔術秀教你防詐

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】魔術也騙人！今（25）日，彰化縣警察局公布10月份詐騙案件統計，受理530件、財損逾1.7億元，警方同步查獲外籍車手涉詐，並透過趣味魔術宣導防詐觀念。警方提醒民眾詐騙手法與魔術相似，都是透過話術、偽裝與情緒操控製造假象。

彰化警方公布10月詐騙統計，受理530件、財損逾1.7億元，並成功攔截多名外籍車手，阻斷逾億金流並防止民眾受騙。（警方提供）

打詐戰果記者會由彰化縣警察局長陳明君親自主持，針對114年10月份轄內詐騙情形進行說明。10月份全縣受理詐欺案件530件，財損金額達新臺幣1億7,244萬元。以每十萬人口計算，彰化縣平均受理43.1件（全國第17名）、平均財損約1,402萬元（全國第14名），治安整體穩定。

陳明君說，今年1至11月，彰化警方累計查獲詐欺集團326件，涉及人數2,072人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等財物總值逾7億1,552萬元，攔阻詐騙金額逾4億1,553萬元，累計阻斷詐團金流突破11.3億元，展現打詐實力。

警方也發現詐騙集團招募外籍人士當車手，今年共查獲外籍車手355人次，其中以越南籍274人、馬來西亞籍63人為主，男性315人、女性40人，顯示詐騙手法已延伸至在臺外籍人士。部分外籍人士因語言隔閡，誤信高酬勞而涉案。

陳明君表示，溪湖分局日前攔截一名外籍車手，循線追查，查獲2名逃逸車手及53張提款卡、存摺、筆電、讀卡機、手機與贓款，並查扣3部小客車，全案依刑法詐欺罪偵辦。鹿港分局也攔阻一起假交友詐騙，逮捕劉姓車手並查扣手機及作案車輛，成功防止民眾損失31萬元。

為提升民眾防詐敏感度，警方特邀知名魔術師「小翼」擔任防詐大使，以趣味魔術穿插防詐宣導，提醒民眾「眼見不一定為真」，強調詐騙手法與魔術相似，都是透過偽裝、話術與情緒操控製造假象。

陳明君提醒民眾，政府現金補助僅限官方公告的管道，不會透過陌生簡訊或社群訊息、要求操作ATM或提供帳號密碼，司法機關亦不會要求匯款。遇疑似詐騙應「不點、不回、不匯款、不依指示操作ATM」，並立即撥打165反詐騙專線或洽轄區警察單位。