魔術師入校演講偷渡網紅直播 盧秀燕：2人永不錄用

（中央社記者趙麗妍台中20日電）魔術師可樂獲邀到台中一所學校演講，他另行邀請網紅「賓賓哥」加入，賓賓哥未經學校同意逕開直播，校方當下制止並要求下架影片；市長盧秀燕今天表示，這2人不尊重法律及學校、永不錄用。

台中市一所學校辦理生涯輔導講座，邀請魔術師王元照（可樂）擔任分享人，魔術師另邀請網紅江建樺（賓賓哥）以神秘嘉賓身分出席，未取得校方同意下逕行直播，校方即時制止要求影片下架，此事件引發討論，家長不滿孩子「被入鏡」。

校方今天告訴中央社記者，王男曾詢問校方是否可以直播，學校明確表示「學生未成年」拒絕直播，他轉而請求錄影並承諾會將孩子打上馬賽克；演講當天，王男與工作團隊一同入校，以致學校未察覺團隊中另有江男。

校方指出，校長為演講開場後，先行離開處理公務，後來接獲多通家長來電，才發現現場不是錄影，而是正在直播，校長立刻衝回現場制止，並要求下架影片。

活動已經直播將近20分鐘，且因演講者下台與學生互動，雖是遠距離畫面但仍可看見學生模樣，有家長不滿，校方為何未控管入校人員，也有家長肯定校長積極制止，此網紅言語鄙俗不雅，校長當下給予嚴厲斥責，有家長透過臉書（Facebook）要求網紅立即下架此段影片，否則將提告。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨台中市議員陳政顯質詢，他先是肯定校長處置得宜，不過校方事先審查入校人員不夠謹慎，網紅並非邀請名單，現場還出現粗俗言語，教育局必須要求所有學校，未來要慎選演講者。

盧秀燕答詢，學校邀請各種行業者分享生涯探索是好事，但要慎選演講者，演講者也要遵守學校規範；校方已告知不能直播，網紅逕自直播不尊重法律及學校事先制止，我行我素，不管孩子、學校隱私，非常可惡；王男帶來網紅，他也要負連帶責任。

盧秀燕宣布，「這2人台中市永不錄用」，不會再邀請他們參與活動或授課。她指出，2人太白目，已事先告知不可以還硬幹，不遵守法紀，沒有保護孩子、尊重校園觀念；校方邀請人員務必慎重審查，將請教育局了解狀況，校園必須是安全、乾淨地方。（編輯：陳仁華）1141120