魔術師帶網紅賓賓哥入校演講還偷開直播 盧秀燕轟白目：2人永不錄用

一名魔術師19號下午受邀赴台中某學校演講，並邀請知名網紅「賓賓哥」一同上台，可賓賓哥沒有得到校方同意，就全程開直播放送。有家長發現孩子入鏡立刻向校方投訴，校長得知後氣炸，趕緊走上台要求團隊關閉並下架影片。

台中市議會今天召開市政總質詢被問及此事，台中市長盧秀燕表示，學校邀請不同行業的人到學校去幫孩子做生涯探索，這是好的事情，但是一定要慎選演講者。而來演講的人也一定要遵守學校規範，學校已說不可以錄影，因這會破壞學校跟孩子的隱私，賓賓哥卻不顧學校的規定開直播，完全不尊重法律、不尊重學校事先的制止，我行我素，不管別人跟孩子的隱私，實在非常可惡！

盧秀燕痛批，賓賓哥是由王姓魔術師所帶來，因此有連帶責任，2人將永不錄用，不會再邀請他們來台中參與任何活動及授課，「因為太過白目了」，已事先告知不可以還硬幹，不遵守法紀，沒有保護孩子、尊重校園觀念。她也提醒，校方邀請人員務必慎重審查，將請教育局了解狀況，校園必須是安全、乾淨地方。

