魔術師「幻術大仙」腳踩木屐偕愛妻登記結婚了！

因「榴槤三仙歸洞」魔術走紅的「幻術大仙」鄒秉勳，22日宣布人生重大喜訊，腳踏木屐現身戶政事務所，和妻子完成結婚登記，藝人郎祖筠、賴銘偉及眾多粉絲祝賀，還有網友幽默表示，「大仙把自己變進去配偶欄了」！

台灣魔術師「幻術大仙」宣布與妻子登記結婚。（圖／翻攝自Facebook@幻術大仙-Daxien the illusionist）

幻術大仙22日在社群平台發文，嗨喊「我們結婚了」！貼文附上多張登記結婚的照片，只見新娘披上頭紗，身穿簡約白色長裙，幻術大仙則維持仍是紮起長髮的俐落造型，還穿木屐出席自己的人生大事，現場另有多位親友共同見證喜悅時刻。

貼文曝光後，賴銘偉等藝人現身留言區祝福，「恭喜！我們想看三仙鬧洞房，過去！進去！」直接化用了幻術大仙表演時的經典台詞。其他網友也道喜，「恭喜大師賀喜大師」、「這局是大仙歸洞，把自己變進她的心裡」、「能收服大師的應該只有魔法部部長了」。甚至有粉絲想像未來生活畫面：「不知道為什麼，我腦中出現大仙拿著棍子喊：過去！然後3個小孩跑來跑去的畫面」。

