魔術醫師與海邊小學共舞 臺大金山分院15週年院慶守護偏鄉醫療

【記者 陳法沛／新北 報導】當魔術師的醫師袍翻飛、海邊小學生的舞姿躍動，一場別開生面的生日派對在北海岸溫馨登場。國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院（下稱臺大金山分院）今（17）日隆重舉行「臺大醫院130週年暨金山分院改制15週年院慶」開幕典禮，宣告系列活動正式起跑。這場慶典除了回顧過往深耕的成果，更展現了將醫療融入社區生活的創新與溫度，誓言持續以使命感與專業，守護北海岸每一位居民的健康。

魔術與醫學的交會 李貫廷醫師點亮開場

典禮序幕，由一位身分特殊的醫師～李貫廷點亮。他暨是家庭醫學專科醫師，更是榮獲臺灣魔術發展協會舞台魔術冠軍的專業魔術師。李醫師長期致力於將「魔術」與「健康照護」結合，發表過多篇魔術醫學國際期刊論文，更設計出經衛福部核可的「魔術運動嘉年華～預防及延緩失能方案」，以新奇有趣的方式促進民眾健康。此次他特地從臺南北上，用精湛魔術為院慶增添光彩，象徵著醫療服務的無限可能與創意。

海洋之舞躍動生命力 金美國小傳遞健康活力

接續登場的，是來自在地的金美國小舞蹈社。由低年級學童演出的「夢幻藍海奇緣」，將學校特色的海洋教育課程融入舞蹈，純真活力的舞姿，宛如北海岸的浪花，為現場帶來視覺震撼與心靈感動。成立於民國102年的舞蹈社，培育了無數熱愛藝術的孩子，他們的演出不僅是表演，更是社區健康與生命力的最佳象徵。

重量級嘉賓肯定 從地方到中央的堅實支持

活動在前衛生福利部部長邱泰源教授的致詞中進入高潮。邱部長曾擔任金山衛生所主任，對當地醫療有深厚情感。他高度肯定臺大金山分院15年來在北海岸偏鄉的卓越貢獻，並期許未來能持續提供更優質的醫療服務。萬里、金山、石門三區的區長也親自到場，感謝臺大醫院長期對社區的支持，期待醫院永遠作為居民最信賴的健康守護者。

▲前衛生福利部部長邱泰源教授（左四）曾擔任金山衛生所主任，對當地醫療有深厚情感；他高度肯定臺大金山分院15年來在北海岸偏鄉的卓越貢獻，並期許未來能持續提供更優質的醫療服務，收穫了滿堂彩。

免費保肝篩檢數據驚人 肝基會籲民眾正視肝健康

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師親臨現場，帶來重要的健康警訊與實質服務。她指出，臺灣每年仍有約7,000人死於肝癌、5,000人死於肝硬化，定期篩檢至關重要。基金會曾於100年及104年與臺大金山分院合作，兩次篩檢共發現B肝帶原率約12.99%、C肝帶原率約2.18%，數據顯示地方篩檢之必要性。

適逢分院15週年慶，肝基會再度為北海岸四區民眾提供免費保肝抽血篩檢。粘醫師大力呼籲，B、C肝帶原者應每半年進行一次腹部超音波追蹤，40歲以上民眾也應每年檢查一次，強調「早發現、早治療」才是保肝之道。

▲肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師親臨現場，帶來重要的健康警訊與實質服務。適逢分院15週年慶，肝基會再度為北海岸四區民眾提供免費保肝抽血篩檢。臺大金山分院院長蔡兆勳（左）親頒感謝狀給肝病防治學術基金會，由執行長粘曉菁醫師（右）受獎。

展望未來：長照醫療大樓新建工程與智慧化服務

臺大金山分院院長蔡兆勳在致詞中，揭示了未來的發展藍圖。他強調，在既有基礎上必須持續邁進，而最重要的里程碑「長照及醫療大樓新建工程」已完成招標，預計明年5月動工。此建設將大幅提升分院的醫療與長照服務量能，需要各界持續支持，共同為北海岸偏鄉醫療寫下新頁。

蔡院長也特別感謝社會各界的暖心捐贈。松山霞海城隍廟捐贈的「門診叫號資訊系統」，讓病友能透過健保卡插卡報到，即時掌握看診進度，減輕候診焦慮，也讓護理人員能更專注於醫療業務。此外，永彰科技股份有限公司的經費捐助，則用於促進「社區健康營造」。這些點滴資源，都是強化偏鄉醫療的重要助力。

系列活動開跑 邀民共襄盛舉

本次開幕典禮在溫馨的捐贈儀式中圓滿落幕。為期一週的院慶系列活動正式展開，內容涵蓋免費肝炎及肝癌抽血檢查、健康小站、音樂饗宴及北海藝廊展出，活動至11月20日止，旨在推廣健康知識，提升疾病預防意識。臺大金山分院誠摯邀請北海岸鄉親踴躍參與，共同見證這所社區好醫院，如何以更創新、更溫暖的姿態，持續守護每一個寶貴的生命。（照片／臺大金山分院提供）