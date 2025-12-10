魔術、尼克挺進4強 搶NBA盃冠軍戰門票

NBA盃東區淘汰賽，魔術在貝恩（上籃者）狂砍37分下逆轉熱火。 （路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA盃進入淘汰賽最後階段，東區的魔術與尼克10日分別挺進4強，兩隊將在下一回合捉對廝殺，爭取今年NBA盃冠軍戰的入場門票。

西區4強戰也將在今天登場，分別是雷霆對太陽，以及湖人對馬刺。

綜合外電報導，魔術與熱火之戰，魔術在貝恩37分領軍下，克服主將華格納腳踝扭傷無法上場的利空，從第1節落後多達16分的逆勢，在下半場反超並擴大領先，最終以117比108擊敗熱火。

貝恩此役3分球9投6中，貢獻6個籃板和5次助攻；得分後衛薩格斯也有20分進帳。因腹股溝拉傷缺席10場比賽的班凱羅復出後，這場比賽拿下18分。

以外卡資格出戰的熱火，此役得分平均，鮑爾拿下21分，赫洛得到20分，阿德巴約與魏金斯各得19分。

貝恩在第4節獨得15分，徹底粉碎熱火反撲希望。他在賽後表示，「我們需要這樣的比賽經驗，需要參加這些有意義的比賽」，「我們是一支年輕隊伍，正努力創造佳績」。

另一場8強賽事，尼克在主將布朗森精彩表現下，以117比101擊潰低迷不振的暴龍，隊史首度晉級NBA盃4強。

布朗森此役攻下35分，上半場拿26分寫下本季半場得分新高。哈特貢獻21分；中鋒湯斯拿14分之外並抓下16個籃板，面對老東家的阿努諾比也有13分。

尼克在NBA盃的總戰績為11勝4負，也是唯一一支連續3年闖進4強隊伍。

暴龍方面，殷格拉姆得到31分，希德拿下生涯新高的18分，但陣容不齊暴龍最近苦吞4連敗，而且全在主場。

尼克在美國時間13日於拉斯維加斯與魔術爭奪本屆NBA盃的冠軍戰門票。