魔豆傳奇綠金尋寶趣 ５萬人同樂

毛豆文化祭「魔豆傳奇」，萬人入田拔毛豆，場面壯觀。 （記者許正雄攝）

記者許正雄∕高雄報導

毛豆文化祭「魔豆傳奇」綠金尋寶趣移師屏東舉行，吸引近五萬人次參與，是舉辦十二年來人數最多的一次。日本組團帶著大批媒體來台參訪。

活動由農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共同舉辦。分署長賴明陽表示，毛豆是我國農業最重要產業之一，全台種植面積達九千二百公頃，高雄、屏東就占七成，一年產值約二十六億元，被譽為「綠金」。為推廣國內消費市場，每年在高雄、屏東輪流舉辦毛豆文化祭活動。

公會理事長魏東啟說，從二０一四年舉辦「魔豆傳奇」以來，今年已是第九屆（因疫情豪雨停辦三屆）。其中，參加闖關可免費獲送毛豆，從最早的五百包增加到如今四千包。

我國生產的毛豆有六成外銷，每年約三萬多噸外銷日本，約占日本進口的四成，連續十幾年在日本市場占第一。日本今年組團前來參訪，除了解機械化採收毛豆的作業，更到活動現場觀看台灣如何以寓教於樂方式推廣給民眾。

日本凍菜協中井會長表示，台灣種植的毛豆很有魅力，因為農民用很多的愛心去照顧。他也要感謝台灣提供品質最好的毛豆給日本民眾，會把這愛心帶回日本，最後還用華語說「台灣毛豆真讚！」