「魔豆傳奇」毛豆文化祭來了 12/6屏東崁頂農場下田採收

毛豆文化祭「魔豆傳奇」，12月6日在屏東縣的崁頂農場舉行，現場開放民眾下田採毛豆，還有4000包毛豆免費送。（圖：溫蘭魁攝）

全台毛豆的種植面積有9200公頃，高屏地區就占了7成，為了讓民眾更認識毛豆，農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共同舉辦的毛豆文化祭「魔豆傳奇」，今年移師到屏東縣南州鄉的崁頂農場舉行，現場開放民眾下田採毛豆，還有4000包毛豆免費送，本週末12月6日歡迎大家一起來體驗採毛豆的樂趣。（溫蘭魁報導）

毛豆富含蛋白質，營養價值高，農糧署分署長賴明陽指出，台灣每年有7成的毛豆外銷，年產值約26億元，因此被譽為「綠金」；面對中國大陸和泰國的低價傾銷競爭，我國的毛豆在農業改良場不斷的研發品種以及採收4個小時之內就送到加工廠加工包裝，還有各冷凍蔬果業者良好的品管之下，品質稱霸全球。

農業部高雄區農改場副場長吳志文進一步指出，我國毛豆品種很多都是農改場研發出來的，日本特別喜歡台灣的毛豆，每年大約有3萬多噸的毛豆外銷日本，占日本進口量的4成：「我們的毛豆高...屏地區有一個外銷專區，18年左右，佔據了日本消費市場的第一名，我們外銷日本的比例，日本整個國內的比例我們占了43%左右。」

近年來，國內多家食品業者研發各種口味毛豆，除了單純的鹽味毛豆、黑胡椒和香辣口味毛豆之外，還有毛豆搭配藜麥的輕食，另外還有毛豆粉和毛豆漿。

食品業者研發的各種冷凍毛豆即食產品。（圖：溫蘭魁攝）

為了讓國人更認識毛豆，自2014年起在高雄和屏東輪流舉辦的毛豆文化祭「魔豆傳奇」，今年移師到屏東縣南州鄉的崁頂農場舉行，除了開放民眾下田採毛豆，現場還有4000包毛豆免費送和毛豆饗宴，另外還有小農美食文化市集，12月6日這個星期六歡迎大家一起來體驗採毛豆的樂趣。