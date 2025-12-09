「魔豆傳奇」─稱霸全球 創造台灣毛豆奇蹟！

劉貴添（中）向來台參訪的日本媒體介紹台灣如何栽種毛豆。（記者許正雄攝）

記者許正雄／高雄報導

真的是名符其實的「魔豆傳奇」！這裡所指的「魔豆」，就是最近幾年在國內消費市場也成為「營養」代名詞的毛豆。其實毛豆在台灣已有56年的歷史，早年幾乎都外銷日本，從第一年四十幾噸，到目前已高達四萬多噸，品種不斷改良以及4小時的黃金生產線，成功征服日本人的味蕾，在日本市場已連續17年搶占龍頭，品質更是稱霸全球，一顆顆被形容是「綠金」的小小毛豆創造了台灣奇蹟！

劉貴添（左二）向日本媒體介紹台灣如何種植毛豆。（記者許正雄攝）

全台最深具特色的地方農業活動─毛豆文化祭「魔豆傳奇」綠金尋寶趣剛剛圓滿落幕，從2014年舉辦以來，12年來在主要的高雄屏東兩個產地輪流舉辦，只有三年因豪雨、疫情而停辦，主辦單位台灣區冷凍蔬果工業同業公會冷涷豆類小組召集人劉貴添說，在這之前以「毛豆節」名稱舉辦多年的活動，但就是打不出名號，想向國內民眾推銷就是推銷不起來，總以為那是日本人在吃的「食物」。

劉貴添說，後來改變方式以寓教於樂的方式舉辦活動，不再只要排隊就能免費領取毛豆，至少完成跟毛豆有關的闖五關常識才能換領，竟然一炮而紅，如今成為各地眾多「毛豆迷」「毛豆家族」每年都在引頸期盼的盛會，舉辦九屆以來，有人年年參加，累積不少經驗，拔毛豆的功夫一年比一年厲害，今年在屏東南州火車站旁毛豆田舉辦，還有人專程搭火車來參加活動。

一對一大早從高雄搭區間車到南州會場的老嫗，第一次參加，以為要先排隊「買票」（其實是排隊領取闖關卡），又錯失了免費進毛豆田採毛豆田的機會，只好去撿人家拔剩掉在土裡的毛豆莢，越撿越遠，活動都結束了，同行的友伴找不到她，急著跑到服務台求救，說同伴已81歲，擔心是不是中暑或太累了倒在毛豆田裡，急壞工作人員準備報110尋人、報119救人，不料這名「失蹤者」竟突然拖著兩大袋毛豆笑西西的現身。

劉貴添說，魔豆魔豆真有吸引力！這幾年藉著舉辦活動來宣傳，讓民眾親自體驗採毛豆的樂趣，從早年500人、5000人到今年近50000人次的民眾參加。他1981當兵退伍就到永昇冷凍食品公司當「毛豆工人」，今年公司已建廠五十週年，他已是公司執行長，也擔任公會召集人，成了「毛豆專家」。今年日本組團帶大批媒體來參訪，由他負責接待並介紹台灣如何栽種毛豆，團員個個聽了嘖嘖稱奇，日本團長中井會長說，台灣的毛豆因農民用「愛心」灌溉，很有魅力，台灣毛豆「一級棒！」（日語意：第一名）。

日本媒體來台參訪台灣機械化採收毛豆。 （ 記者許正雄攝）

農業部農糧署分署長賴明陽說，毛豆全台種植面積有九千二百公頃，高雄屏東地區種植就占七成，一年產值約有26億元，因而被譽為「綠金」，每年約有三萬多噸外銷日本，約占日本進口的四成。民國58年日本國內毛豆因不足供應，來台灣種植毛豆，在高雄區農業改良場不斷研發品種，從「高雄1號」，研發到目前占最多的「高雄9號」，還曾一度被中國大陸、泰國低價傾銷壓到谷底，在採收機械化、以及採收到包裝「黃金4小時」生產線，再加上政府力挺與業者用心的合作下，如今重回國際市場並占領一席之地，再把大批的毛豆「回銷」日本外，而國內市場也展現成果，可說創造了台灣毛豆的傳奇故事！